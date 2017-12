La Serie A non è il campionato più bello del mondo, ma agli italiani continua a piacere sempre di più. Nonostante un 2017 che ha regalato agli appassionati la deludente eliminazione dal Mondiale russo, in Italia sono in crescita i tifosi che prendono posto sugli spalti degli stadi di casa nostra. Secondo un recente studio elaborato da Osservatorio Calcio Italiano, al termine della 18esima giornata di campionato la media spettatori è stata di 24.445: un dato che evidenzia la crescita del 10.1%, rispetto a quello finale dello scorso campionato. L'affluenza di questi primi mesi di Serie A è inoltre risultata la più alta rispetto anche a quella dei campionati precedenti: +10% rispetto al 2015/16, +10.8% rispetto al campionato 2014/15, +4.1% rispetto al 2013/14.

Il ruggito di San Siro.

Il balzo più importante relativo alle presenze di tifosi sugli spalti, l'hanno compiuto Inter e Milan. Con l'arrivo di Luciano Spalletti e dopo la campagna acquisti rossonera, San Siro è stato preso d'assedio dal pubblico rossonerazzurro. In queste diciotto giornate, l'Inter ha confermato il primato degli spettatori durante le gare casalinghe (57.886) con un aumento del 24.2% rispetto allo scorso campionato, secondo è appunto il Milan (53.127, +31.7%), mentre terzo è il Napoli (45.871, +25.3%) seguito da Juventus (39.916) e Roma (37.790, +15.8%). Grazie all'ottimo avvio di stagione, anche la Lazio beneficia di un dato positivo (24.714, +20.8%), mentre non posso dire altrettanto Fiorentina (23.486, -11.3%), Torino (17.692, -8.4%), Udinese (16.725, -6.4%) e Sassuolo (10.822, -12.4%).

Tutti vogliono vedere la Juventus.

Analizzando singolarmente le partite di questo girone d'andata, salta all'occhio il tutto esaurito in occasione del derby Inter-Milan e dell'incontro Milan-Juventus. I 78.328 spettatori del Meazza, hanno infatti fatto registrare il miglior dato stagionale di presenze prima del derby della Capitale tra Roma e Lazio che ha visto arrivare all'Olimpico ben 55.775 tifosi. La squadra che ha richiamato il maggior numero di spettatori avversari è stata fin qui la Juventus. Grazie ai bianconeri in campo, fino ad ora si è registrato il miglior dato stagionale a Bergamo, Bologna, Milano (Milan), Napoli, Genova (Sampdoria), Reggio Emilia (Sassuolo) e Udine.