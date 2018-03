Tutti insieme appassionatamente. Nel sabato santo si disputa la 30esima giornata di Serie A. Bologna-Roma apre il programma, Sassuolo-Napoli si gioca alle 18, il posticipo è Juventus-Milan. Nel pomeriggio tutto il resto con in testa i match di Inter e Lazio, che cercano punti nella corsa Champions contro Verona e Benevento. La Roma effettuerà un po’ di turnover in vista del match con il Barcellona. Mentre punteranno sui titolari Juve, Napoli e Inter. Nel Milan André Silva dovrebbe essere preferito a Cutrone.

Roma senza Under e Pellegrini. Chance per Schick

Nel Bologna esordirà il terzo portiere Santurro, fuori lo squalificato Mirante, mentre Da Costa ha ripreso da allenarsi. Verdi e Palacio formeranno il tandem offensivo. Di Francesco non dispone di Pellegrini e Under. Schick verrà preferito a Dzeko.

I nuovi titolarissimi di Spalletti

Per la terza volta consecutiva Spalletti manderà in campo lo stesso undici. Rafinha nella batteria dei treqaurtisti, Brozovic con Gagliardini davanti alla difesa. Icardi dopo il poker alla Sampdoria vuole tornare a segnare a San Siro. Verona con qualche assenza di troppo.

Lazio senza Milinkovic

Vuole tornare a vincere all’Olimpico la Lazio che ospita il Benevento, sconfitto per 5-1 nella gara di andata. Fuori Lulic, Radu e Milinkovic-Savic. In attacco Felipe Anderson e Immobile. Campani con Brignola in attacco, fuori Sagna. Un problema muscolare ferma il francese.

Hamsik e Hysaj titolari

Solita formazione per Sarri, che recupera Hysaj e Hamsik, entrambi hanno recuperato. Se il capitano non dovesse farcela toccherà a Zielinski. Nel Sassuolo Babacar e Politano in avanti se sarà 3-5-2, ma Iachini potrebbe tornare al 4-3-3 e in quel caso giocherebbe anche Berardi.

Andre Silva e non Cutrone

Mandzukic escluso dall’elenco dei convocato, ci saranno invece Benatia e Lichtsteiner. Asamoah giocherà dall’inizio, Alex Sandro riposa. Nel Milan solito 4-3-3. Romagnoli ce la dovrebbe fare, in avanti Cutrone lascerà il posto al compagno d’attacco André Silva.