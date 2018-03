L’attaccante croato della Juventus Mario Mandzukic si è infortunato e non ci sarà contro il Milan. Il trentenne attaccante è stato escluso dall’elenco dei convocati a causa di una contusione alla gamba sinistra rimediata nel corso dell’ultima seduta di allenamento. Il giocatore salterà precauzionalmente la partita con i rossoneri, ma ci sarà molto probabilmente contro il Real Madrid, martedì prossimo nella gara d’andata dei quarti di Champions. Torna nell’elenco dei convocati, dopo oltre tre mesi, Cuadrado.

L’elenco dei convocati della Juve per il Milan

1 Buffon, 2 De Sciglio, 3 Chiellini, 4 Benatia, 5 Pjanic, 6 Khedira, 7 Cuadrado, 8 Marchisio, 9 Higuain, 10 Dybala, 11 Douglas Costa, 14 Matuidi, 15 Barzagli, 16 Pinsoglio, 21 Howedes, 22 Asamoah, 23 Szczesny, 24 Rugani, 26 Lichtsteiner, 27 Sturaro, 30 Bentancur

Come giocherà la Juventus contro il Milan

Super sfida all’Allianz Stadium sabato sera tra Juventus e Milan, in palio punti importanti per la lotta scudetto e per quella Champions. Allegri ha recuperato Chiellini, che affiancherà Benatia, e Cuadrado, che invece partirà dalla panchina. Il centrocampo sarà il solito, in porta confermato Buffon, mentre Lichtsteiner farà parte del quartetto difensivo. In attacco le scelte sono fatte con Douglas Costa al fianco di Higuain e Dybala. Un terzetto doc, forse il miglior tridente della Serie A che sfiderà il Milan del grande ex Leonardo Bonucci, che si presenta per la prima volta in quello che per sette anni è stato il suo stadio e cercherà di fermare i suoi vecchi compagni.

Assente Mandzukic, a secco da tre mesi

Mandzukic, giocatore fondamentale per Allegri, quest’anno non sta brillando. Il croato è l’ombra di se stesso. Non incide più, non riesce a essere determinante in attacco, non segna in campionato da dicembre (solo quattro i gol segnati) e sta accusando troppi problemi fisici. Al di là dell’infortunio subito nell’allenamento probabilmente Mandzukic non sarebbe stato nell’undici titolare contro il Milan.