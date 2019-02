La Lega di Serie A ha comunicato alcune variazioni nel programma degli anticipi e dei posticipi della 25sima giornata di campionato. Le modifiche sono relative alle partite di Milan e Juventus e fanno riferimento al cambiamento di orario dei match: a cominciare dai rossoneri che affronteranno l'Empoli a San Siro non più domenica 24 febbraio alle 15 ma sabato 23 alle ore 18; toccherà invece alla formazione di Allegri occupare la casella pomeridiana della domenica (ore 15, in trasferta al Dall'Ara contro il Bologna).

Il calendario della 25a giornata di Serie A

In base alle modifiche al calendario in programma sono 3 gli anticipi al sabato della 25a giornata: Torino-Atalanta (15), Milan-Empoli (18), Frosinone-Roma (20.30). Sampdoria-Cagliari è la gara delle 12.30 in agenda di domenica mentre a chiudere il turno sarà Fiorentina-Inter delle 20.30.

Torino-Atalanta – sabato 23 febbraio alle 15.00

Milan-Empoli – sabato 23 febbraio alle 18.00

Frosinone-Roma – sabato 23 febbraio alle 20.30

Bologna-Juventus – domenica 24 febbraio alle 15.00

Sassuolo-Spal – domenica 24 febbraio alle 15.00

Chievo-Genoa – domenica 24 febbraio alle 15.00

Parma-Napoli – domenica 24 febbraio alle 18.00

Fiorentina-Inter – domenica 24 febbraio alle 20.30

Il caso di Lazio-Udinese, rinviata a data da destinarsi

Scherzi del calendario e degli eventi che si sovrappongono. E' successo alla Lazio che avrebbe dovuto giocare in casa alle 20.30 di lunedì 25 febbraio contro l'Udinese. A causa del Sei Nazioni di rugby il match non poteva essere anticipata al venerdì (considerato l'impegno in Europa League dei capitolini al giovedì) né disputata di lunedì visto che all'orizzonte c'è anche la gara di Coppa Italia contro il Milan (martedì 26 febbraio alle ore 21.00). Morale della favola: per adesso la partita è stata rinviata a data da destinarsi e sarà la Lega a provare a incastrare tutte le date.