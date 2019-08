Qual è la squadra di Serie A che guadagna di più dallo sponsor di maglia? A guidare questa speciale classifica, come evidenziato da Gazzetta.it, c'è a sorpresa il Sassuolo che grazie a Mapei incassa 18 milioni. Un bottino che permette ai neroverdi di superare la corazzata Juventus. Complessivamente sono ben 116 i milioni che gli sponsor presenti sulle divise (al momento sono 50), garantiranno alle squadre del massimo campionato che hanno la possibilità di vendere 4 spazi pubblicitari per "riempire" le proprie maglie.

Il Sassuolo è la squadra che incassa di più dagli sponsor di maglia

Al comando della classifica degli incassi provenienti dagli sponsor di maglia c'è a sorpresa il Sassuolo. Il club neroverde incassa dalla Mapei ben 18 milioni di euro, grazie ad un contratto che comprende anche il naming dello stadio e del nuovo centro sportivo. Alle spalle degli emiliani ecco la Juventus, a quota 17 milioni. Questa la somma incassata da Jeep, con un contratto in scadenza nel 2021: i bianconeri vogliono sfruttare l'appeal di Ronaldo per alzare la posta in palio. Sparito sul retro della maglia invece lo sponsor Cygames con la Juve che ha recuperato quella cifra dall'accordo con Konami per l'esclusiva per il videogioco PES 2020. Sul terzo gradino del podio a braccetto Milan e Roma: i rossoneri incassano 14 milioni da Emirates (l'obiettivo è strappare un contratto più vantaggioso nel 2020, per cui sarà necessario un ritorno in Champions), mentre i giallorossi percepiscono la stessa cifra dalla coppia Qatar Airways (main sponsor)-Hyundai (retro).

La classifica delle squadre di Serie A che incassano di più dagli sponsor di maglia

Alle spalle delle prime quattro, ecco l'Inter che percepisce 10.5 milioni da Pirelli con un contratto (in scadenza nel 2021) che prevede anche ricchi bonus legati ai risultati. 9 invece i milioni che il Napoli, secondo la "rosea" incassa dal main sponsor Lete, dal co-sponsor MSC Crociere e dal retro-sponsor Kimbo. A seguire la Fiorentina che con la Mediacom (tv via cavo)di Rocco Commisso, in aggiunta al retro-sponsor Prima.it e dallo sponsor sulla manica Estra raggiunge i 6.5 milioni di euro. 5 i milioni che finiscono invece nelle casse dell'Atalanta, pronta all'esordio in Champions, e del Torino. Uno in più del Cagliari di Giulini.

Perché la Lazio non ha sponsor di maglia

A chiudere la graduatoria Udinese (2.5 milioni), Bologna (2.2), Brescia (2), Parma (1.8), Lecce (1.5), Verona (1), Genoa (senza main sponsor, incassa comunque 700mila euro come la Spal), Sampdoria (500mila euro) e infine Lazio a quota 0. Curioso il caso dei capitolini che non hanno ancora uno sponsor: il divieto di pubblicità delle scommesse imposto dal decreto Dignità ha infatti costretto il club di Lotito a rinunciare all'accordo con Marathonbet da 7 milioni.