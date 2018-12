La Serie A scende in campo anche nel giorno di Santo Stefano, è la grande novità di questa stagione. Una fortuna per gli appassionati che vorranno godersi tranquillamente un po’ di calcio durante le feste natalizie. Tutta la 18a giornata si disputerà il 26 dicembre, i match verranno giocati in quattro fasce orarie differente. Quello principale è Inter-Napoli, che sarà il posticipo.

Il programma del Boxing Day della Serie A

La 18a giornata si aprirà con una delle sfide più importanti quella tra il Frosinone e il Milan, Gattuso si gioca la panchina nelle ultime due gare del girone d’andataGattuso si gioca la panchina nelle ultime due gare del girone d’andata. Higuain non segna da otto partite e non vede l’ora di ritrovare la via del gol. Alle 15 si disputeranno cinque incontri, quello è principale è senza dubbio Atalanta-Juventus, con i Campioni d’Italia che vogliono continuare la serie vincente senza Cristiano Ronaldo che dovrebbe rifiatare. Intrigante anche la sfida tra i fratelli Inzaghi. Tre invece gli incontri in programma alle ore 18: Torino-Empoli, Spal-Udinese e Roma-Sassuolo, forse lo spartiacque decisivo per Di Francesco. Il posticipo è Inter-Napoli, con la terza e la seconda della classe che si sfideranno a San Siro.

Dove vedere in tv le partite della 18a giornata

Sky ha l’esclusiva di sette partite, Dazn di tre. Frosinone-Milan, la prima partita della 18a giornata andrà in onda su Dazn, che trasmetterà anche Bologna-Lazio e Torino-Empoli. Le altre partite incluse Atalanta-Juventus e Inter-Napoli saranno tutte su Sky.

Il programma tv della 18a giornata

Frosinone-Milan (ore 12.30, esclusiva DAZN); Atalanta-Juventus (ore 15, esclusiva Sky), Bologna-Lazio (ore 15, esclusiva DAZN), Cagliari-Genoa (ore 15, esclusiva Sky), Fiorentina-Parma (ore 15, esclusiva Sky), Sampdoria-Chievo (ore 15, esclusiva Sky); Roma-Sassuolo (ore 18, esclusiva Sky), Spal-Udinese (ore 18, esclusiva Sky), Torino-Empoli (ore 18, esclusiva DAZN); Inter-Napoli (ore 20.30, esclusiva Sky).