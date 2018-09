Chi sono i calciatori meno pagati in Serie A? Quali e quanti sono i giocatori che guadagnano uno stipendio per nulla assimilabile agli ingaggi milionari dei big? Cristiano Ronaldo (31 milioni netti a stagione) guarda tutti dall'alto verso il basso: considerata la somma che gli corrisponde la Juventus, per il cinque volte Pallone d'Oro è come trovarsi sull'Olimpo tra gli dei del pallone. Impossibile paragonarsi a lui che, al di là degli incassi provenienti dal campo, ha un brand (CR7) capace di fatturare 100 milioni all'anno tra contratti di sponsorizzazione e altri ricavi esterni al mondo del calcio. E' l'ex Real il calciatore senza dubbio più ricco nel campionato tricolore, al punto che i 9.5 milioni a stagione di Gonzalo Higuain e i 7 percepiti da Paulo Dybala sembrano bruscolini pur essendo in cima alla speciale classifica dei giocatori meglio retribuiti.

Chi sono i calciatori più ‘poveri' in Serie A

Circa 1600 euro al mese, invece, è lo stipendio di due dei calciatori meno pagati in Serie A. Chi sono i giocatori che percepiscono un ingaggio così basso se raffrontato a quelli di colleghi più fortunati? Si tratta di due giovani, l'uno in forza al Frosinone e l'altro al Cagliari. Il primo è l'attaccante di proprietà dell'Inter, Andrea Pinamonti, passato tra le fila dei ciociari con la formula del prestito. Diciannove anni, originario di Cles (Trentino), punta centrale, finora ha giocato appena 8 minuti, uno spezzone di partita nell'esordio (durissimo, per il 4-0 subito) dei gialloblù sul campo dell'Atalanta: un piccolo passo in avanti Pinamonti finora protagonista con le giovanili interiste.

In base a quanto raccolto dalla Gazzetta dello Sport a Frosinone beneficia di un ingaggio da 20mila euro a stagione. C'è ancora un altro calciatore che divide con l'ex Inter la casella di calciatore meno pagato in Serie A: il secondo è Riccardo Daga, 18enne portiere del Cagliari, che costituisce il fiore all'occhiello del settore giovanile dei sardi considerato che pochi mesi fa è stato votato quale migliore portiere del campionato Primavera 2.