Il rapporto tra le società di calcio italiane e i vari procuratori è da sempre nel mirino della critica. Dopo ogni sessione di mercato, i club del nostro calcio versano infatti molti soldi nelle tasche dei vari agenti: ormai diventati l'ago della bilancia di ogni trattativa. Secondo quanto emerge dal documento sui compensi dei Procuratori Sportivi reso noto dalla Figc, nel 2017 c'è però stato un calo nei versamenti di circa il 28%: 138 milioni di euro contro i 193 mln del 2016.

Le quattro che hanno speso di più

Nel documento pubblicato dalla Federazione, in adempimento a quanto previsto dalla normativa FIFA "Regulations on Working with Intermediaries" nonché dal Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo FIGC, saltano agli occhi le spese di Juventus, Milan, Napoli e Roma. Le quattro grandi del nostro campionato, hanno infatti bonificato una cifra considerevole sui conti correnti di vari procuratori dal primo gennaio al 31 dicembre 2917: circa 85 dei 138 milioni versati complessivamente da tutta la Serie A.

Il risparmio dell'Inter

Mentre i calciatori hanno versato complessivamente 10,5 milioni di euro, la Juventus continua a recitare il ruolo di protagonista con 42,3 milioni. Dietro alla società piemontese, troviamo la Roma con 22,9 milioni e il Milan con 21 milioni di euro. L'unico club ad aver segnato un dato in decisa controtendenza è l'Inter. Dalle casse di Suning, per l'anno 2017, sono infatti usciti "soltanto" 3 milioni di euro. Un segnale positivo, rispetto ai 23,4 milioni spesi dalla società di corso Vittorio Emanuele nella stagione precedente.

L'elenco dei compensi

Atalanta: € 7.676.098,33

Benevento: € 1.654.083,61

Bologna: € 2.758.811,75

Cagliari: € 1.175.917,80

Chievo: € 2.790.840,00

Crotone: € 1.347.253,36

Fiorentina: € 2.297.070,00

Genoa: € 5.573.895,70

Inter: € 3.163.450,00

Juventus: € 42.364.516,67

Lazio: € 1.130.608,00

Milan: € 21.024.715,33

Napoli: € 5.278.576,86

Roma: € 22.948.000,00

Sampdoria: € 1.296.422,16

Sassuolo: € 4.074.620,00

Spal: € 98.750,00

Torino: € 8.001.524,08

Udinese: € 1.445.333,44

Verona: € 1.971.271,00