Potrebbe rivelarsi una bomba dagli effetti devastanti per il presente e l'immediato futuro nerazzurro: Walter Sabatini sarebbe stanco della gestione Suning, votata al massimo risparmio, ad un completo autofinanziamento a tempo indeterminato e ad un mercato sempre rivolto ad acquisti di basso profilo o giocatori a parametro zero. L'ultima goccia è stata la finestra di gennaio dove i vari Ramires, Pastore o Texeira sono rimasti nelle rispettive squadre malgrado sembrasse il momento più opportuno per vestire il nerazzurro.

La risoluzione del contratto

Non c'è conferma, non c'è comunicazione ma una voce che striscia sotto il tappeto delle stanze della dirigenza nerazzurra: due settimane fa circa, il direttore dell'area tecnica, Walter Sabatini avrebbe richiesto la rescissione del contratto che lo lega fino al prossimo dicembre all'Inter e a Suning. Insofferenza sulle scelte fatte dalla società e soprattutto sulla mancanza di un progetto che permetta investimenti considerati essenziali per la crescita del progetto sportivo.

L'ultima incomprensione di gennaio

E' vero, qualcosa si è mosso, perché dei giocatori sono arrivati, come Rafinha e non solo ma non c'è stata intesa tra le richieste di Sabatini, ascoltando il lavoro svolto da Ausilio e le esigenze del tecnico Spalletti, e questo è il gradino che sta trasformandosi pian piano in una buca che nessuno ha più volontà di colmare.

La coerenza di Suning

Suning dalla sua ha il pregio della chiarezza. Non ha mai nascosto le proprie volontà, è stata coerente con se stessa e con quanto dichiarato anche in funzione di paletti imposti sia dal Fair Play dell'Uefa sia dalle restrizioni del governo cinese per chi opera all'estero utilizzando fondi finanziari in patria.

Senza Sabatini, il caos

Manca una scadenza all'austerità di Suning

Sabatini però, rivendicherebbe una sorta di autonomia sul mercato, visto che quando è arrivato all'Inter di Suning lo ha fatto perché avrebbe potuto portare esperienza, contatti e una visione d'insieme che mancava all'interno dell'organigramma. Adesso le dimissioni, che se fossero reali aprirebbero uno scenario non certo idilliaco visto che l'Inter è un cantiere in corso. E il tutto si potrebbe aggravare in caso di qualificazione alla Champions che a quel punto verrebbe affrontata con una rosa non all'altezza.

A rischio il rapporto con Spalletti

Oltre a predisporre una squadra a rischio ‘figuracce' si rischierebbe di incrinare il rapporto anche con Luciano Spalletti che ha già sottolineato la mancanza di qualità del gruppo a propria disposizione. Anche in questo caso, si andrebbe a incrinare un progetto sportivo che è stato pennellato proprio sulla figura dell'ex Roma, indicato come l'allenatore giusto per professionalità esperienza e capacità. Oltre perché già nella Roma che fu proprio di Sabatini

La mancanza di una alternativa di livello

Infine, argomento ancor più scottante, via Sabatini si ripresenterebbe quel vuoto che si era sentito fortemente nella prima epoca Thohir e nei primi mesi di Suning: la mancanza di un uomo di calcio dal valore internazionale. Del quale la società, e anche lo stesso Ausilio, necessitano per conquistare più carisma e rispetto in ambito europeo, chiavistello per riprendere il proprio posto sia nel mercato sia nelle competizioni che contano.