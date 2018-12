in foto: La dirigenza del Milan col presidente, Paolo Scaroni, l’AD Ivan Gazidis, Leonardo e Paolo Maldini

Il blocco del mercato non c'è stato e sarebbe stata una mazzata tremenda ma il Milan ha deciso nelle ultime ore di impugnare davanti al Tas i provvedimenti che il 13 dicembre scorso la Uefa ha inflitto con l'obbligo di rientrare nei parametri del Fair Play Finanzario violati dalla precedente proprietà. Prescrizioni ritenute troppo severe quelle indicate dalla djudicatory Chamber del Club Financial Control Body (nonostante le garanzie della nuova dirigenza sotto l'egida del Fondo Elliot) e che la società ha intenzione di ridiscutere qualora il ricorso vada a buon fine. Una piccola stangata accolta con disappunto – come si apprende nel comunicato – considerate le ‘certezze' in termini di solvibilità e assetto finanziario che la nuova proprietà aveva esibito nel corso dell'udienza alla Uefa.

Il Milan, dopo aver valutato la decisione espressa dalla Adjudicatory Chamber del Club Financial Control Body (CFCB) – si legge nella nota ufficiale della società rossonera -, esprime disappunto e comunica che avvierà procedura di ricorso presso il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna.

Quali sono state le sanzioni della Uefa sul Fair Play Finanziario

Detto del blocco al mercato scongiurato (sarebbe stata l'ipotesi più nefasta per un club che ha bisogno delle trattative per ridisegnare poco alla volta la rosa e renderla competitiva), ecco quali sono le prescrizioni che la Uefa ha imposto al Milan entro il 2021.