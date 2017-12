Non si è ancora aperta la sessione invernale di mercato e già è arrivato il primo "botto" con tanto di critiche e commenti al seguito: il Liverpool per migliorare la difesa ha acquistato Virgil van Dijk per 85 milioni di euro dal Southampton. Una cifra mostruosa. Si tratta del trasferimento più caro della storia del calcio per un difensore: il calciatore olandese ha battuto Benjamin Mendy che la scorsa estate si era trasferito dal Monaco al Manchester City per 57,50 milioni di euro.

Si tratta di una cifra "monstre" se andiamo a prendere le difese di altre compagini europee che sono invischiate nella lotta per vincere titoli nazionali o sono ancora in corsa per le competizioni Uefa.

Real Madrid: 50 milioni di euro.

La difesa della squadra campione d'Europa costa quasi la metà del cartellino di Virgil van Dijk: Dani Carvajal è stato pagato 6,5 milioni di euro dal Bayer Leverkusen, Sergio Ramos 27 dal Siviglia, Varane per 10 dal Lens e Marcelo per 6,5 dal Fluminense.

Barcellona: 40 milioni di euro.

Esattamente la metà di van Dijk è costata la difesa che sta utilizzando di più Ernesto Valverde in questa prima parte di stagione: Sergi Roberto arriva dalla Cantera, quindi è costato zero; Gerard Piqué viene pagato 5 per farlo tornare dall'esperienza di Manchester, Samuel Umtiti prelevato per 25 milioni di euro dall'Olympique Lione e Jordi Alba per 14 dal Valencia.

Atletico Madrid: 65 milioni di euro.

L'altra big di Madrid si è prodigata molto per rinforzare uno dei reparti più seguiti da Diego Pablo Simeone: Sime Vrsaljko è stato acquistato per 16 milioni dal Sassuolo, Stefan Savic per 25 milioni dalla Fiorentina, Diego Godin per 8 dal Villarreal e Felipe Luiz per 16 dal Chelsea.

Bayern Monaco: 57 milioni di euro.

Dalla Spagna traslochiamo in Germania, con il Bayern Monaco che vince il campionato da 5 anni, ha trionfato in Europa e anche i bavaresi non si avvicinano nemmeno lontanamente alla cifra del difensore olandese comprato dal Liverpool: Kimmich è stato comprato dal Lipsia per 8,5 milioni di euro, Jerome Boateng arrivato per 13,5 milioni dal Manchester City, Mats Hummels per 35 dal Borussia Dortmund e David Alaba per 5 milioni dall'Hoffenheim.

Napoli: 29,8 milioni di euro.

La squadra che guida la Serie A ha speso molto meno della metà del cartellino di van Dijk: Elseid Hysaj venne prelevato per 5 milioni dall'Empoli, Raul Albiol per 12 dal Valencia, Kalidou Koulibaly per 7,5 milioni dal Genk e Faouzi Ghoulam per 5 dal Saint-Etienne.

Juventus: 60 milioni di euro.

I bianconeri stanno battendo ogni tipo di record in Italia con 6 scudetti consecutivi rinnovando sempre il pacchetto difensivo senza spese da capogiro: Stephan Lichsteiner è stato preso dalla Lazio per 10 milioni di euro al primo anno di Conte, Mehdi Benatia è arrivato dal Bayern Monaco per 17, Giorgio Chiellini è costato 7 milioni dalla Fiorentina nell'estate del 2005 e Alex Sandro il più costato con i 26 milioni per il cartellino pagati al Porto due stagioni fa.