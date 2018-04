Pep non vuole farsi trattenere, vuole correre via, mentre José cercherà di rovinargli la festa, almeno per il momento. La foto scattata al triplice fischio della gara d'andata (in calce) sembra essere davvero tagliata ad arte per descrivere la situazione attuale: il Manchester City può vincere la Premier League in casa contro i cugini/rivali del Manchester United e questi ultimi vorrebbero evitare che tutto ciò accada proprio nel derby. Dopo la sveglia presa in Champions League i Citizens vorranno reagire subito dall'alto dei loro 84 punti, +16 sulla formazione dell'allenatore portoghese, vorranno chiudere la pratica davanti al pubblico dell'Etihad Stadium togliendo un altro record ai cugini: se la squadra di Guardiola dovesse vincere il titolo oggi sarebbe la squadra che l'avrebbe conquistato con sette gare d'anticipo battendo proprio lo United di Ferguson del 2000/2001 che lo fece suo con "sole", si fa per dire, cinque partite ancora da giocare.

Sir Alex e i ‘vicini rumorosi'

Dall'epico finale di Premier League del 2011/12 con Sergio Aguero, che riportò il titolo dopo 48 anni in casa dei Citizens negli ultimi secondi della partita contro i Queens Park Rangers, ad un finale di stagione che potrebbe concludersi in maniera totalmente diversa: vincere con 7 gare d'anticipo e non sul gong, oltre alla portata storica, sarebbe un'altra rivincita per quelli che Sir Alex aveva denominato "Noisy neighbours" ("Vicini rumorosi"). I Red Devils sono imbattuti nelle ultime due partite di campionato all'Etihad Stadium e sono sempre usciti con un "clean sheat" dal terreno di gioco: non perdere rimanderebbe la festa ma eviterebbe la vittoria proprio nel derby, uno smacco che i tifosi dello United preferirebbero evitare.

Il City dei record

Il City ha stabilito il record di 18 partite consecutive all'inizio del campionato e con 84 punti è alla caccia del record di 95 stabilito nel 2004/2005 dal Chelsea. Le 27 vittorie, fino a questo momento, hanno portato i ragazzi di Guardiola ad un livello talmente importante e li mette nella posizione di poter battere il record di maggior di successi (30) del Chelsea messo a referto la scorsa stagione. Un altro smacco ai cugini potrebbe arrivare allungando il divario tra prima e seconda: se i Citizens dovessero arrivare a fine anno con un margine più ampio di 18 punti batterebbero il traguardo dei cugini della stagione 1999/2000.

Pep come Ancelotti e Mou

La vittoria del Manchester City porterebbe al quinto titolo, il terzo in Premier League e Pep Guardiola potrebbe diventare il terzo manager a vincere il titolo in Inghilterra dopo aver vinto almeno due degli altri cinque grandi campionati d'Europa dopo Carlo Ancelotti e José Mourinho.

Soltanto un derby? Non è assolutamente così

I motivi sono talmente tanti che oltre alla rivalità cittadina si andrebbe a sovrapporre quella tra i due manager, ben rimarcata da Paolo Condò nel libro "I duellanti", per finire alle sfide face-to-face in campo, con calciatori di primo piano a livello internazionale. Manchester grazie a loro è sempre più una delle capitali mondiali del calcio e allora non vediamo l'ora che la palla rotoli dopo il fischio iniziale, per vedere cosa ci riserveranno questa volta i blu e i rossi.