Gol su gol, bomber contro bomber. E' una sfida intrigante quella tra i top attaccanti del Vecchio continente per la speciale classifica della Scarpa d'Oro. Non c'è tregua nella lotta per il titolo di miglior marcatore del palcoscenico calcistico continentale. Anche in questo fine settimana, non sono mancate le reti e le novità nelle prime posizioni della graduatoria, occupate da Harry Kane e Edinson Cavani, seguiti da Salah e Immobile.

Scarpa d'Oro, Kane e Cavani in vetta alla graduatoria.

Nessuna sorpresa per quanto riguarda il primato della classifica della Scarpa d'Oro. A pari punti guardano tutti dall'alto Kane e Cavani, entrambi a segno nell'ultimo match di campionato rispettivamente con le maglie di Tottenham e Cavani. C'è grande equilibrio nelle posizioni di vertice della graduatoria con 5 bomber racchiusi in appena 4 punti, tutti andati in gol in questa giornata appena archiviata.

Salah e Immobile non mollano.

Alle spalle della coppia di testa, ecco Ciro Immobile e Momo Salah. Il primo contro il Sassuolo ha firmato il suo 23° gol in campionato confermandosi il re dei marcatori (addirittura 32 i sigilli complessivi). Un rendimento eccezionale quello della punta della Lazio, che sogna di superare il record di 36 reti di Gonzalo Higuain. Super anche l'egiziano che continua a stupire in Premier, a suon di gol cancellando così il ricordo della Roma. Alle spalle dei due c'è Lionel Messi, unico tra i primi 5 a segnare una doppietta nel week-end e ridurre le distanze da chi lo precede, raggiungendo quota 22 gol.

Gli altri italiani in classifica, occasione per Mertens.

Nella classifica non hanno fatto passo avanti gli altri rappresentanti della Serie A. Oltre a Immobile infatti ci sono altri tre calciatori nella top venti: Mauro Icardi (Inter, 11esimo), Fabio Quagliarella (Sampdoria, 12esimo) e Dries Mertens (Napoli, 16esimo). Quest'ultimo scenderà in campo stasera nella sfida che opporrà i partenopei al Cagliari e potrebbe quindi guadagnare posizioni.

Scarpa d’Oro, la top 10.

1) Harry Kane (Tottenham, 24 gol)

2) Edinson Cavani (Paris Saint-Germain, 24 gol)

3) Mohamed Salah (Liverpool, 23 gol)

4) Ciro Immobile (Lazio, 23 gol)

5) Lionel Messi (Barcellona, 22 gol)

6) Sergio Agüero (Manchester City, 21 gol)

7) Jonas (Benfica, 27 gol)

8) Luis Suárez (Barcellona, 20 gol)

9) Robert Lewandowski (Bayern, 20 gol)

10) Neymar (Paris Saint-Germain, 19 gol).