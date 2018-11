Brutte notizie per Claude Adjapong e per il Sassuolo: come reso noto dal sito ufficiale del club neroverde questa mattina, il giovane esterno si è sottoposto ad accertamenti diagnostici specifici che hanno evidenziato la frattura composta della diafisi distale del perone della gamba sinistra. Nei prossimi giorni saranno fatti ulteriori accertamenti e valutazioni. Il laterale classe ’98 del Sassuolo è uscito al 20′ per un problema fisico: il giocatore si è fermato toccandosi il flessore e chiedendo immediatamente il cambio allo staff azzurro. Al suo posto è entrato Arturo Calabresi. Ecco la parte del comunicato che riguarda il giovane azzurro:

Claud Adjapong, causa infortunio riportato ieri nel corso della partita Italia-Inghilterra, è rientrato questa mattina dal ritiro della Nazionale Under 21 sottoponendosi ad accertamenti diagnostici specifici che hanno evidenziato la frattura composta della diafisi distale del perone della gamba sinistra. Nei prossimi giorni saranno fatti ulteriori accertamenti e valutazioni.

Infortunio Adjapong: ko in Italia-Inghilterra Under 21.

L’Under 21 è scesa in campo ieri a Ferrara per affrontare l’Inghilterra: gli Azzurrini hanno perso con il punteggio di 1-2 a causa di una doppietta di Dominic Solanke, che ha reso vano il gol azzurro di Moise Kean. La sfida è stata equilibrata e divertente, con azioni pericolose da una parte e dall'altra ma l'attaccante del Liverpool non ha lasciato scampo ai nostri difensori e li ha puniti con due reti, una per tempo. Lunedì prossimo i ragazzi di Gigi Di Biagio saranno ancora in campo per un’altra amichevole di lusso: quella contro la Germania, campione d’Europa in carica, al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Altra prova importante in vista dell'Europeo di categoria che si giocherà in casa.