Dopo la sconfitta con il Tottenham e la vittoria ai rigori contro l'Inter, la nuova Juventus di Maurizio Sarri ha chiuso la tournée estiva in Asia pareggiando 3-3 contro il Team K-League. Il tecnico toscano ha avuto indicazioni importanti, e rimanda il momento dei bilanci per una squadra ancora in fase "sperimentale". L'ex Napoli al termine dell'amichevole disputata contro la selezione coreana, ha parlato di queste prime settimane alla guida della Juventus, spiegando anche i motivi dell'esclusione di Cristiano Ronaldo.

Juventus, dopo il 3-3 contro il Team K-League Sarri rimanda il tempo dei bilanci

Il rocambolesco pareggio 3-3 contro il Team K-League ha dato una serie di indicazioni per Maurizio Sarri. Non è il momento di dare giudizi però su una Juventus che il tecnico toscano sta provando a rivoluzionare dal punto di vista del gioco. A tal proposito, considerando anche i carichi di lavoro della preparazione, anche qualche errore di troppo può essere metabolizzato. Queste le parole del nuovo mister bianconero: "In questo momento non si possono ancora fare bilanci, abbiamo tanti giocatori a casa. Questa sera abbiamo dato spazio ai giovani, che erano pronti. Adesso, per 10 giorni ci possiamo allenare senza partite e possiamo fare una buona preparazione"

Perché Ronaldo è rimasto in panchina. Sarri ha deciso di far rifiatare CR7

Il grande assente del match è stato Cristiano Ronaldo. Inevitabile una domanda sull'assenza di CR7 che nelle prime due amichevoli era stato schierato titolare da Sarri. Le telecamere spesso hanno indugiato su di lui, e il campione lusitano non è apparso molto soddisfatto, anzi. Il motivo dell'assenza è legato esclusivamente alla condizione fisica del portoghese che, il tecnico ha preferito far rifiatare: "Ronaldo? Era previsto che giocasse meno, ma oggi gli ho parlato, ed era molto affaticato, quindi abbiamo deciso di tenerlo a riposo". Parole di apprezzamento per la conclusione dell'esperienza in terra asiatica: "Abbiamo giocato in un bellissimo stadio, con un grande pubblico e un manto erboso perfetto", conclude Sarri che oggi ha dato spazio, tra gli altri, a Simone Muratore, autore del primo gol bianconero". Adesso la Juventus potrà allenarsi senza test amichevoli fino al 10 agosto quando a Stoccolma i bianconeri affronteranno per l'International Champions Cup, l'Atletico Madrid.