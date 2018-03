La Roma non riesce ad andare oltre l'1-1 sul campo del Bologna regalando la chance alle altre contendenti per un posto nella prossima Champions League di avvicinarsi in classifica. Dopo un buon inizio i giallorossi perdono Nainggolan per infortunio e calano. A passare in vantaggio sono infatti i padroni di casa con la rete di Pulgar. Nel finale ci pensa Dzeko, subentrato a metà ripresa ad evitare la sconfitta ai capitolini. Detto ciò, andiamo a vedere nel dettaglio quali sono stati i migliori e i peggiori in campo nella sfida del Dall'Ara tra il Bologna di Roberto Donadoni e la Roma di Eusebio Di Francesco.

Top, chi può sorridere e perché

Pulgar: l'uomo ovunque di Donadoni

Grande partita per il "cervello" del Bologna Erick Pulgar. Il centrocampista cileno riesce ad essere determinante su tutti i fronti: segna con una conclusione a fil di palo dal limite dell'area di rigore che coglie impreparato Alisson portando in vantaggio i suoi, protagonista di alcuni recuperi provvidenziali davanti alla propria porta, dirige la manovra rossoblu dettandone tempi e ritmi, mettendo in alcune occasioni gli attaccanti in condizione di fare male alla Roma. Se non è la sua miglior prestazione da quando gioca in Serie A poco ci manca.

Santurro: dalla Serie C all'esordio da favola in A contro la Roma

Non avrebbe potuto desiderare esordio migliore in Serie A Antonio Santurro. Il classe '92, terzo portiere del Bologna, chiamato per le assenze di Mirante e Da Costa a difendere contro la Roma, per la prima volta nel massimo campionato italiano, i pali della formazione felsinea. Se i giallorossi non riescono a passare in vantaggio grande parte del merito è la sua: tre interventi decisivi nei primi 20 minuti di gioco in Serie A che negano la gioia della rete a De Rossi ed El Shaarawy. Poi è attento e fortunato (nel caso del palo colpito da Strootman) e viene trafitto soltanto dall'incornata di Edin Dzeko, coronando il suo esordio con un buon risultato per i suoi e una ottima prestazione personale. E pensare che fino a ieri la categoria più alta in cui aveva militato il 26enne parmigiano arrivato a Bologna in estate dal Siracusa era la Serie C.

L'insostituibile Edin Dzeko

Il suo ingresso fa la differenza. Da quando entra in campo Edin Dzeko aumenta il peso specifico dell'attacco giallorosso con il bosniaco che fa a sportellate con i difensori bolognesi che fin lì con Schick avevano avuto gioco facile. Il suo gol da centravanti puro (anticipando difensore e portiere avversario sul primo palo) conferma ancora una volta che la Roma non può fare a meno di lui, soprattutto se hai fuori Cengiz Under per infortunio e perdi Radja Nainggolan dopo solo 15 minuti di gara.

Flop, cosa dimenticare e in fretta

Ennesima chance sprecata da Schick

Eusebio Di Francesco gli concede l'ennesima chance schierandolo titolare facendo così riposare Edin Dzeko ma ancora una volta Patrick Schick non riesce ad incidere nella partita e a giustificare i 42 milioni di euro spesi dalla Roma in estate per strapparlo alla concorrenza. Nella sua prima parte di gara da centravanti non riesce quasi mai ad impensierire la retroguardia felsinea faticando nel duello fisico con i rocciosi centrali bolognesi. Poi, con l'ingresso del bosniaco, viene arretrato nella posizione a lui più congeniale di trequartista ma il risultato non cambia. Marzo è finito e il primo gol in Serie A con la maglia giallorossa ancora non è arrivato.

in foto: I 25 palloni toccati da Schick nei 90 minuti contro il Bologna (fonte WhoScored)

Fantasma Gerson

Entra dopo 15 minuti di gioco al posto dell'infortunato Nainggolan con Di Francesco che gli chiede di dare maggiore qualità al centrocampo ma Gerson non offre quanto chiede il suo allenatore. Sia da mezz'ala che da esterno destro alto il giovane brasiliano non riesce mai a rendersi pericoloso, peccando spesso di personalità (rarissime le verticalizzazioni), sbagliando più volte anche dal punto di vista tecnico.

in foto: La prestazione di Kevin Strootman contro il Bologna (fonte SofaScore)

Strootman in sofferenza

Un gol divorato mandando sul palo da zero metri e una condizione che non sembra quella dei giorni migliori per Kevin Strootman che di certo contro il Bologna non ha offerto una grande prestazione. Il centrocampista olandese non è lucido nella gestione del pallone e quando la Roma perde Nainggolan fatica a contrastare le veloci ripartenze dei felsinei. A testimonianza di ciò lo zero alla casella palloni recuperati.