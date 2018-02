Non saranno certamente contenti i tifosi dell'Arsenal dopo le ultime dichiarazioni di Alexis Sanchez. Il cileno è stato al centro di una delle principali operazioni da calciomercato della sessione invernale trasferendosi ai rivali dello United che a loro volta hanno girato ai Gunners Mkhitaryan. I londinesi si sono subito consolati con l'arrivo di Aubameyang ma non possono che essere delusi per le parole del cileno che ha spiegato in un'intervista i motivi dell'addio all'Arsenal.

Perché Sanchez ha lasciato l'Arsenal per lo United.

Alexis Sanchez è stato il protagonista dell'intervista di Thierry Henry ai microfoni di Skysports.com. E proprio al microfono della leggenda dell'Arsenal, l'ex di Udinese e Barcellona non ha avuto alcun timore di riservare un colpo basso ai Gunners spiegando così i motivi del suo trasferimento allo United: "Sono venuto allo United per vincere tutto, ho lasciato l'Arsenal perché volevo crescere e imparare, oltre perché voler fare una nuova esperienza. Altrimenti non sarei arrivato qui".

Lo United il club più grande d'Inghilterra, la stoccata di Sanchez all'Arsenal.

Alexis dunque sembra aver dimenticato in fretta l'Arsenal. Una grande società quella londinese, ma lontanissima dal prestigio dello United per il cileno che considera la sua nuova squadra la più grande d'Inghilterra: "Ritengo che lo United, ma lo penso da sempre, non mento mai, sia il più grande club d'Inghilterra. Ci sono tante grandi società, anche l'Arsenal lo è, ma lo United deve vincere tutto perché è il più grande di tutti"

Cosa può vincere Sanchez allo United.

Sanchez che ha trovato il primo gol con la sua nuova maglia contro l'Huddersfield nella sua esperienza all'Arsenal ha vinto complessivamente due FA Cup e altrettanti Community Shield. Con lo United dunque l'obiettivo è quello di vincere tutto. Una sfida probabilmente rinviata alla prossima stagione: nell'annata in corso la squadra di Mourinho è ancora in corsa su 3 fronti, ovvero Premier, FA Cup e Champions. Se in campionato la situazione relativa al primato sembra ormai compromessa alla luce del vantaggio dei cugini del City, difficile anche il percorso continentale con la presenza di formazioni che sulla carta sembrano più attrezzate a vincere. Al momento dunque l'obiettivo più alla portata per arrivare in fondo potrebbe essere la FA Cup anche se la strada è ancora lunga.