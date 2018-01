Una delle trattative di mercato più attese della Premier League si farà: Henrikh Mkhitaryan ha accettato la proposta di trasferirsi all'Arsenal e ha così aperto la strada allo scambio con Alexis Sanchez, da giorni sulla strada verso il Manchester United. Il centrocampista armeno si sottoporrà alle visite mediche tra domani e lunedì dopo aver trovato nella giornata di oggi l'accordo con il club londinese.

Secondo i media inglesi si tratta di un trasferimento alla pari, avendo trovato i club un accordo su una valutazione di 35 milioni di sterline per entrambi i giocatori Arsene Wenger aveva fatto capire nelle ultime dichiarazioni che l'attaccante cileno avrebbe vestito la maglia dei Red Devils solo se Mkhitaryan si fosse trasferito in Arsenal, e così sarà. Intanto, José Mourinho ha annunciato come ‘imminente' l'arrivo di Sanchez, avendo dato approvazione allo scambio.

Alexis, nuova freccia nella faretra di Mou.

L'ex jolly offensivo di Udinese e Barcellona potrebbe essere proprio l'uomo che mancava nella rosa dello United. Nonostante la presenza di attaccanti veloci e tecnici come Marcus Rushford e Anthony Martial, l'attaccante cileno ha sempre messo in mostra una grandissima personalità nel saper prendere scelte importanti. Attaccante rapido, tecnico e dotato di buon dribbling, Sanchez dà il meglio di sè impiegato come seconda punta o se parte da sinistra ma, all’occorrenza, può muoversi anche come ‘falso nueve' per aiutare gli inserimenti dei centrocampisti. Probabilmente anche Lukaku in coppia con il quasi 30enne cileno potrebbe muoversi meglio ed essere più decisivo. Il Nino Maravilla lascia l'Arsenal dopo aver totalizzato 166 presenze e realizzato 80 reti. Il suo valore di mercato per transfermarkt.it è di 70 milioni di euro.

in foto: La scheda di Alexis Sanchez. (wyscout.com)

Mkhitaryan, ‘qualità al potere' a casa Wenger.

Con l'arrivo di Henrikh Mkhitaryan in maglia Gunners la batteria dei trequartisti di Wenger di rinfoltisce ma l'armeno è un calciatore intelligente, capace di adattarsi. Destro naturale, Mkhitaryan sa usare in maniera perfetta anche il sinistro e, anche se offre il meglio di se nel ruolo di trequartista, in un attacco a tre punte può tranquillamente ricoprire il ruolo di esterno offensivo. Questo classe 1986 è dotato di un enorme bagaglio tecnico e, nonostante un periodo di adattamento piuttosto lungo al calcio inglese, potrebbe ritagliarsi un posto importante nello scacchiere dell'Arsenal. Bilancio dell'esperienza United: 63 presenze condite da 13 goal e 11 assist. Valore di mercato: 35 milioni di euro.