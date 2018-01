Nemmeno il tempo di festeggiare per il trasferimento al Manchester United, dove indosserà la maglia numero 7 appartenuta in passato a leggende come Cantona e Beckham, e Alexis Sanchez deve fare i conti con una storia extracalcistica che potrebbe causargli non pochi problemi. Paulina Sobierajska ha infatti raccontato ai microfoni del The Sun di aver ricevuto dei soldi, circa 1000 sterline (ovvero 1133 euro) dal cileno per una notte di sesso.

Il racconto di Paulina Sobierajska che mette nei guai Sanchez

La bella Paulina ha raccontato di essere stata notata da Alexis Sanchez in un bar di Londra. Il cileno ha tentato l'approccio in maniera a dir poco esplicita: "C’era questo ragazzo che mi guardava e sorrideva. Non sapevo chi fosse – evidenzia golssip – Continuava a fissarmi e a sorridere. Era un po’ strano. Poi un uomo si è avvicinato e mi ha detto che c’era un ospite speciale e che era davvero interessato a parlare con me. Ho chiesto chi fosse e ha detto che era Alexis Sanchez, un calciatore dell’Arsenal. Non sapevo chi fosse. Ha detto che Alexis gli ha chiesto di chiedergli di dargli un prezzo di quanto sarebbe costato fare l’amore con me. Ero scioccata. per scherzare ho detto 10.000 sterline per farlo sembrare stupido".

in foto: Paulina Sobierajska

Sanchez, 1000 sterline per una notte di sesso.

Ecco allora che per convincere la Sobierajska ha insistito a suon di messaggi su Whatsapp nonostante i due fossero vicinissimi nel bar. "Ok baby, ci vediamo dopo? Quanto costerebbe fare l’amore con te?". Una richiesta chiarissima, con Paulina che è stata al gioco chiedendo 10.000 sterline. A quel punto il Nino Maravilla ha dichiarato: "500 sterline ciascuno è quello che posso fare. Fammi sapere. Puoi fidarti di noi non preoccuparti. Ci divertiremo. Il mio appartamento non è lontano da qui". Dopo un rilancio fino a 800 sterline, Sanchez ha consegnato a Paulina 1.000 sterline in banconote da 20 dandole l'indirizzo del suo appartamento: "Mi piaci molto. Se potessi ti bacerei, sai. Sei fantastica. Possiamo baciarci e fare l’amore".

Lo spogliarello hot del calciatore cileno.

Una volta raggiunto l'accordo, i due si sono ritrovati nell'appartamento di Sanchez. Qui Paulina è rimasta piacevolmente sorpresa da Sanchez: "Alexis mi ha abbracciato e mi ha offerto dello champagne. Mi ha fatto uno spogliarello. Si è tolto la maglietta e ha ballato per me per il gusto di farlo. Ha un corpo fantastico. Lui è davvero divertente. Parla metà spagnolo e metà inglese ed è un ragazzo di bell’aspetto".

La Sobierajska illusa da Sanchez fidanzato con Mayte.

I due si sono sentiti fino quasi a ridosso del Natale con la Sobierajska che si è resa conto che Sanchez aveva iniziato una relazione con Mayte Rodriguez, sua attuale fidanzata. Una doccia fredda per la ragazza che si è sentita presa in giro dal calciatore, definito in modo pesantissimo: "Non ha mai parlato di altre ragazze. Ma ho scoperto che quando era romantico e gentile con me aveva una ragazza. Quando ho visto la loro foto insieme, era chiaro che tutto ciò che avevamo passato era falso. Ero devastata. Gli piacevano davvero le mie cosce. Non so perché, sono piuttosto grandi ma gli piacevano davvero. Ho detto ai miei amici che pensavo che le cose stessero andando bene tra noi. La cosa più sconvolgente è che ha tenuto segreta la sua ragazza e ha dato l’impressione che ci fosse qualcosa tra di noi. Penso che sia una testa di cazzo".

Sanchez smentisce su Twitter.

L'intervista del The Sun però ha scatenato la piccata reazione di Alexis Sanchez. L'attaccante cileno non ha perso tempo per smentire l'articolo ribadendone la falsità sul suo profilo ufficiale Twitter con un perentorio messaggio: "È falso ed è anche falso che abbia un figlio come è stato pubblicato la scorsa settimana, sono stanco di dover negare notizie false, chiedo rispetto per la mia vita privata". E non è mancata la solidarietà di colleghi e personaggi pubblici, come l'opinionista ed ex nazionale inglese Lineker.