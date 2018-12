Non c'è un buon clima intorno alla Sampdoria. Nonostante la squadra di Marco Giampaolo navighi costantemente in zona Europa, prosegue la tensione tra i tifosi del Doria e il presidente Massimo Ferrero. I gruppi organizzati di fan del club ligure hanno appeso tre striscioni vicino allo stadio Luigi Ferraris di Genova prima della gara interna contro il Chievo Verona: "Indagato per truffa", "Mancanza di rispetto" e "Ferrero sei ai titoli di coda. Fuori dai coglioni", così sta continuando la contestazione nei confronti del numero uno del Samp in merito alle ultime vicende giudiziarie di Ferrero. I supporter blucerchiati avevano annunciato con un volantino prima di Sampdoria-Parma di 15 giorni fa di voler proseguire la contestazione nei confronti di Ferrero con "l'obiettivo di cacciarlo dalla massima carica della Sampdoria".

I primi due striscioni erano visibili da via Moresco e via Monnet, le due strade che portano verso lo stadio e erano sistemati su due ponti che collegano le sponde del torrente Bisagno. Il terzo era sistemato invece vicino all'ingresso della Gradinata Sud.

L'indagine su Ferrero

La Guardia di Finanza ha eseguito un decreto di sequestro nei confronti del presidente della Sampdoria il giorno 28 novembre e il patron dei doriani è coinvolto in una indagine del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria che riguarda anche altre persone. I reati ipotizzati, a vario titolo, sono appropriazione indebita, truffa, emissione e utilizzo di fatture false, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Sono 6 le persone indagate nell'ambito dell'indagine della Guardia di Finanza che ha portato al sequestro di beni nei confronti di Massimo Ferrero. Il provvedimento è scattato anche nei confronti della Sampdoria, per un importo di circa 200mila euro, e un immobile di pregio a Firenze.