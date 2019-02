Mohamed Salah e Cristiano Ronaldo si sono incrociati l'ultima volta sul terreno di gioco in occasione della finale dell'ultima Champions League. E chissà che in futuro i due non si ritrovino alla Juventus, alla luce di quanto raccontato nelle notizie di calciomercato dei giorni scorsi relative all'interesse dei bianconeri nei confronti dell'attaccante del Liverpool. Un'operazione che potrebbe tornare utile alla Juve non solo in campo, ma anche in termini di marketing, con la possibilità per la Vecchia Signora di sfondare sul mercato arabo. CR7 avrebbe dato la sua "benedizione" all'affare Salah, felice in futuro di poter giocare con l'egiziano.

Juventus, le ultime notizie di calciomercato su Salah

Nei giorni scorsi si è parlato del forte interesse della Juventus per Mohamed Salah. Potrebbe essere lui il colpaccio di mercato dei bianconeri della prossima estate. Un'operazione che oltre a rinforzare la Vecchia Signora, con uno degli attaccanti più competitivi del panorama calcistico internazionale, letteralmente esploso nel Liverpool (e che conosce bene la Serie A avendovi militato nella Roma) tornerebbe utile anche in chiave marketing. Con l'acquisto di Salah infatti la società di corso Galileo Ferraris farebbe un altro balzo sul mercato dopo quello legato all'acquisto di Cristiano Ronaldo, conquistando anche una fetta importante del panorama afro-orientale.

Cristiano Ronaldo favorevole al possibile arrivo alla Juve di Salah

A proposito di Cristiano Ronaldo, secondo le ultime indiscrezioni di Sky News Arabia, riportate da Fox Sports, la Juventus avrebbe chiesto proprio al suo giocatore simbolo un parere sul possibile colpo Salah. Il campione portoghese avrebbe dato il suo assenso all'operazione, dimostrandosi entusiasta di giocare contro l'egiziano con il quale ha condiviso solo uno spezzone dell'ultima finale di Champions da avversario, prima dell'infortunio alla spalla dell'ex Roma.

Quanto costa Salah, le cifre dell'operazione

Tra il dire e il fare però c'è di mezzo il Liverpool e le cifre di un affare che rischia di rientrare tra quelli più costosi della storia. La quotazione di Mohamed Salah per i Reds è di 200 milioni di euro. Troppo anche per la Juventus. A tal proposito in Inghilterra si è parlato di possibili contropartite gradite a Klopp e ai Reds, come Paulo Dybala con i bianconeri che dovrebbero aggiungere anche un sostanzioso conguaglio. Per ora i due attaccanti proveranno a trascinare le rispettive squadre in fondo alla Champions, il discorso relativo al loro futuro può attendere.