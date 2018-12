Come spiegare la passione per il calcio? Come raccontare le emozioni legate allo sport? Raccontando la storia di Mike Kearney e di suo cugino, entrambi tifosissimi del Liverpool. Mike, fan dei Reds ipovedente (riesce a distinguere solo le sagome), è una presenza fissa ad Anfield e vive i match interni della sua squadra del cuore, grazie al racconto del cugino che, al suo fianco, gli descrive quanto avviene nel match. Una scena che si è ripetuta in occasione del gol decisivo di Salah in Liverpool-Napoli, che ha permesso alla squadra di Klopp di volare agli ottavi di finale di Champions. La storia di Mike e di suo cugino ha conquistato tutti, e a distanza di giorni Momo Salah ha deciso di invitare i due tifosi presso il centro sportivo del Liverpool per regalare loro, oltre a maglie autografate, anche emozioni uniche.

Mike Kearney, il tifoso cieco del Liverpool che segue le partite ad Anfield grazie al racconto del cugino sempre al suo fianco

Mike Kearney ha conquistato una grande popolarità dopo Liverpool-Napoli. Mike è un ragazzo ipovedente, che dunque distingue solo le sagome come se vivesse in un mondo di ombre, tifosissimo dei Reds. Nonostante il suo grave problema, segue le partite della formazione di Klopp ad Anfield, anche grazie all'aiuto del cugino presenza fissa al suo fianco. Quest'ultimo gli racconta le emozioni del match e le azioni salienti, come accaduto in occasione del gol segnato da Salah agli azzurri, decisivo ai fini della qualificazione agli ottavi di Champions League ."Sono come tutti gli altri tifosi di calcio – ha ammesso in un'intervista alla BBC -, non importa se non riesco a vedere chiaramente ma continuo a festeggiare. E' difficile capirlo per le persone che possono vedere, ma penso che sia normale per me e sono stato così per tutta la vita. Diciamo che ho un modo tutto mio di guardare la partita…"

Salah incontra Mike e suo cugino Stephen

Il video di Mike e suo cugino Stephen sugli spalti di Anfield ha fatto il giro del mondo diventando virale. Anche Momo Salah non è rimasto indifferente alla storia di questi due tifosi, e ha deciso di invitarli entrambi presso il centro sportivo del Liverpool. Mike e l'inseparabile cugino si sono presentati a Melwood dove hanno trovato l'egiziano ad accoglierli. L'ex Roma ha voluto conoscere personalmente Mike, al quale ha chiesto anche alcuni dettagli della loro splendida storia di tifo e solidarietà. Per l'occasione poi l'attaccante ha regalato a Mike la sua maglia numero 11 con una dedica particolare "Il tuo sostegno è per me fonte d'ispirazione".

Mike Kearney al centro sportivo d'allenamento del Liverpool

Subito dopo l'incontro con il suo idolo Salah, Mike ha avuto modo di conoscere tutti i giocatori dei Reds e il tecnico Jurgen Klopp scambiando saluti e ricevendo autografi. Il tutto grazie alla presenza del fido cugino Stephen che gli ha raccontato nei minimi dettagli ogni cosa. Una giornata speciale, che ha lasciato un segno indelebile non solo in Mike ma anche nei giocatori dei Reds.