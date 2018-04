Dal Tevere alla Mersey la vita di Salah è cambiata quasi completamente. I circa 45 milioni di euro spesi da Klopp stanno dando frutti eccezionali. Salah segna a raffica, il Liverpool dopo dieci anni ha la possibilità di tornare tra le prime quattro di Champions e c’è chi parla anche di Pallone d’Oro per l’ex romanista; che in patria ha raccolto più di un milione di voti alle elezioni presidenziali, ottenendo più voti del candidato dell’opposizione.

Totti e De Bruyne esaltano Salah

In Italia era poco cinico, ha detto giorni fa Klopp. Forse è vero, ma quello che è certo è che Salah ha cambiato posizione in campo. Con Spalletti era la spalla di Dzeko, che vinse il titolo dei cannonieri, adesso l’egiziano è la superstar del tridente veloce e ficcante del Liverpool. Totti in tempi non sospetti disse: “Oltre a essere un grande amico, è uno dei più forti del mondo”. De Bruyne, dopo la netta sconfitta subita in coppa, ha detto: “Voterò per lui come miglior giocatore della Premier League”.

Capocannoniere in Premier League

I numeri di Salah sono eccezionali. In Premier League ha giocato 31 partite, ha segnato 29 gol e ha regalato 10 assist vincenti. Letale sempre, anche in Champions con 7 gol in 9 partite. Salah della Premier è il capocannoniere e ha la possibilità concreta di detronizzare Harry Kane. I 29 gol segnati gli danno anche il primato nella classifica della Scarpa d’Oro. Se vincesse sarebbe il primo africano, non ce l’hanno fatto né Rabat Madjer, l’autore del ‘tacco di Allah’ nella finale di Coppa Campioni del 1987, né Weah né Drogba.

1 milione di voti alle elezioni in Egitto

In patria è un idolo assoluto. I suoi gol hanno riportato l’Egitto ai Mondiali per la prima volta da Italia ’90. Le opere di beneficenza hanno fatto entrare ulteriormente nel mito Salah, che alle elezioni politiche ha ottenuto più di un milione di voti, il 5% dei suffragi, facendo meglio del candidato dell’opposizione.

Trionfi e sogno Champions

Il Pallone d’Oro africano lo ha vinto, la Scarpa d’Oro sembra abbastanza vicina, ma nell’attesa di far impazzire avversari, e di gioia i tifosi egiziani, ai Mondiali di Russia, Salah vuole continuare a segnare e soprattutto vorrebbe arrivare fino in fondo in Champions League. Le semifinali sembrano a un passo, ma per completare l’opera con il Manchester City c’è bisogno anche del miglior Salah che si è infortunato nell'andata di Champions con il City, facendo preoccupare anche Klopp che sa di non poter fare a meno del suo miglior giocatore.