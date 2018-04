Una partita eccezionale, un gol, splendido, l’ennesimo di questa stagione magica di Salah. Un primo tempo da urlo di tutto il Liverpool con il City spazzato via da tre gol (gli altri di Oxlade-Chamberlain e Mané). Ma a inizio ripresa l’Anfield festante prova un grande brivido quando l’attaccante egiziano si ferma, si porta a bordo campo dove viene esaminato dal medico del club. Poco dopo Salah ammaina la bandiera e lascia il campo. Il terrore di un infortunio serio era forte, ma Klopp dopo la partita ha rassicurato tutti.

L’infortunio di Salah in Champions contro il Manchester City

Salah si infortuna a inizio ripresa, Klopp preoccupato assiste da vicino al colloquio tra il giocatore e il medico sociale. La decisione viene presa rapidamente. L’idolo di Anfield lascia il posto all’olandese Georgino Wijnaldum. Il pensiero di Salah viene accantonato nel resto della ripresa. In campo i Reds volevano mantenere blindata la porta di Karius. Dopo il match a Klopp è stato chiesto di Salah. L’allenatore ha risposto dicendo che il problema all’inguine non è serio: “Ho parlato con Salah e mi ha detto tutto bene”. L’allarme non è completamente rientrato. Salah deve effettuare gli esami strumentali per sapere se dovrà saltare una o più gare, il giocatore è a rischio per il derby con l’Everton.

L’annata da Pallone d’Oro di Salah

Preso la scorsa estate dalla Roma l’attaccante egiziano ha effettuato un salto di qualità eccezionale con il Liverpool. Klopp lo ha valorizzato e nell’anomalo tridente dei Reds Momo Salah è diventato uno dei giocatori migliori del mondo. Salah è il capocannoniere della Premier League ed è anche in questo momento al comando nella classifica della Scarpa d’Oro. 29 gol segnati in campionato in 31 partite (oltre a dieci assist). In Champions 7 gol e 3 assist in 10 incontri.