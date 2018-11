Momo Salah protagonista in campo e fuori. L'attaccante del Liverpool ha realizzato un super gol, pesantissimo per il suo Egitto nella sfida contro la Tunisia. Una rete che ha permesso ai Faraoni di battere 3-2 gli avversari e raggiungerli in vetta alla classifica del gruppo valido per le qualificazioni alla Coppa d'Africa. Nel post partita poi l'ex Roma ha regalato spettacolo anche sui social, rispondendo ad una giovanissima tifosa protagonista di una curiosa richiesta nei suoi confronti.

in foto: https://twitter.com/MoSalah/status/1063522985154420736

Il gran gol di Salah Egitto-Tunisia 3-2

Nei minuti finali della sfida di cartello del gruppo J delle qualificazioni alla Coppa d'Africa, l'Egitto è riuscito ad avere la meglio della Tunisia con il punteggio di 3-2. Il gol decisivo è stato realizzato al 90′ dall'uomo più atteso ovvero Momo Salah. La stella del Liverpool si è reso protagonista di una splendida azione personale e dopo un duetto con un compagno, ha superato il portiere tunisino con un eccezionale tocco sotto, che ha mandato in visibilio il pubblico di casa.

Salah e la risposta alla giovane studentessa su Twitter

Sugli spalti era presente anche una giovanissima tifosa che ha ostentato un curioso cartellone con questo testo: "Salah, segna per favore! Devo andare a casa per finire i compiti". Un'immagine che non è sfuggita alle telecamere e a Momo Salah che ha rivisto in tv la partita. Ecco allora che il calciatore, vera e propria icona in Egitto ha deciso di rispondere alla giovane studentessa su Twitter. Promessa mantenuta per l'attaccante che ha trovato il gol, purtroppo per la ragazzina però un po' in ritardo. Ecco allora il suo simpatico cinguettio: "Sono veramente dispiaciuto per averti mandato a casa troppo tardi, e anche per averti tenuto fino all'ultimo minuto. Spero che il tuo insegnante capisca la situazione!"