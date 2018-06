Tutto l'Egitto è in attesa di ricevere notizie sulle condizioni di Momo Salah. Ecco allora che anche un semplice Tweet può rivelarsi fondamentale per un popolo che spera di poter contare sul suo idolo ai Mondiali di Russia. L'ultimo cinguettio pubblicato proprio dall'attaccante del Liverpool sul popolare social network è un'iniezione di speranza e di fiducia per l'Egitto del pallone, con il recupero dell'ex Roma dall'infortunio alla spalla che a quanto pare procede nel migliore dei modi.

in foto: Foto https://twitter.com/MoSalah/status/1003301132205207552

Salah, l'ultimo tweet dopo l'infortunio fa sperare l'Egitto

Mohamed Salah è finito ko nell'ultimo confronto della stagione con la maglia del Liverpool, il più importante. Nel primo tempo della finale di Champions contro il Real, Momo è stato messo ko da un intervento di Ramos, rimediando un infortunio alla spalla che lo ha costretto ad uscire in lacrime. Le sensazioni negative fortunatamente sono state messe da parte con gli esami che hanno scongiurato il rischio di fratture. Ma quali sono le condizioni attuali della stella egiziana? A fare il punto della situazione ci ha pensato lo stesso calciatore con una foto pubblicata su Twitter che ha alimentato l'ottimismo

Le sensazioni positive di Salah sul problema alla spalla

Salah si è lasciato immortalare nel corso di una seduta di allenamento-recupero, con un esercizio per la spalla. Alle prese con un elastico l'attaccante del Liverpool ha effettuato alcune tirate per valutare le condizioni della spalla. A far sorridere tutti i tifosi egiziani però sono state soprattutto le parole utilizzate per accompagnare la foto ovvero "Good Feelings…". Buone sensazioni per Salah, che "vede" il Mondiale.

Salah ai Mondiali con l'Egitto, quando in campo

Per Salah si è parlato di un possibile stop di 3 settimane. Un periodo che se venisse confermato metterebbe Salah fuori gioco per la partita d'esordio contro l'Uruguay, prevista per il 15 giugno. Difficile un recupero anche per la seconda in programma il 19 contro la Russia, con l'obiettivo di Cuper di disporre del suo idolo per il 25 con l'Arabia Saudita. Chissà però che questa foto non rappresenti un segnale del ritorno in campo anticipato di Momo, magari in tempo per la prima gara. I tifosi egiziani ci credono.