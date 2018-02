Non è un buon momento per la stagione e la storia del Wet Ham. La polemica che si è scatenata dopo le dichiarazioni di Tony Henry, ex direttore sportivo del club londinese, etichettato come razzista dopo aver suggerito che gli agenti smettono di offrire giocatori africani perché "causano il caos e talvolta possono avere un cattivo atteggiamento" ecco che arrivano le dichiarazioni di Diafra Sakho, che ha vestito la maglia degli Hammers dal 2014 a quest'anno, ha deciso di andare via (al Rennes) nelle ultime ore della sessione di mercato appena conclusa perché non si sentiva ben accetto nell'ambiente in cui lavorava.

Sakho: I tifosi non vogliono neri in squadra.

Le affermazioni che Diafra Sakho fa al Daily Mail in merito ala situazione dell'ambiente del West Ham sono tutto fuorché edificanti: il giocatore ha lasciato il club di Londra la scorsa estate dopo essere praticamente sparito dalla rosa. Secondo Sportsmail il calciatore ha denunciato attraverso il suo account Snapchat il modo di fare degli Hammers:

Mentono alla gente. Dicono che non sono buono perché ho il mio carattere, sono un leone. Avevano paura e ora tutti vedranno perché ho voluto lasciare il club. Tutti i tifosi non vogliono i giocatori neri nella loro squadra e uno ad uno ce ne andremo. Buona fortuna a tutti i fan del West Ham. Presto la verità verrà fuori. Io credo nella giustizia.

Basta africani: le clamorose parole di Tony Henry.

Il direttore sportivo degli West Ham è al centro di molte critiche perché avrebbe pronunciato questa frase durante le trattative dell’ultima sessione di mercato. Parole inaccettabili per il club che con una nota ufficiale ha confermato una indagine interna che farà chiarezza. Nel club londinese giocano diversi calciatori di colore tra cui anche il nostro Angelo Ogbonna.