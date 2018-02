Una frase infelice, razzista atta a ghettizzare i giocatori di colore. Tanto è bastato in Inghilterra perché si sia aperto una inchiesta interna al West Ham non appena le parole del direttore sportivo Tony Henry ha fatto il giro del web e non solo. Uno scandalo a cielo aperto, per alcuni una semplice gaffe che non nascondeva alcunché di razzista ma che comunque non può essere accettata da chi vive nel mondo del calcio e ricopre un ruolo importante in uno dei club storici della Premier.

"Basta con i giocatori africani". Cinque parole che Tony Henry non dimenticherà facilmente al di là della reale intenzione che si nascondeva dietro a tale riflessione. Che ha scandalizzato l'Inghilterra da sempre in lotta con qualsiasi forma di discriminazione razziale. E se l'offesa arriva dai dirigenti di quaslche club, la mano diventa ancora più pesante.

Esemplare ad esempio l'intervento a gamba tesa della società in cui Henry ricopre il ruolo di direttore sportivo, il West Ham che ha aperto subito una indagine interna per verificare la dinamica dei fatti. Anche perché negli stessi Hammers ci sono giocatori di colore come l'ex Toro Ogbonna.

Ci sarà un'indagine completa e approfondita sulla vicenda. Il West Ham non tollera alcun tipo di discriminazione e ha agito rapidamente per la gravità delle parole. Nella nostra famiglia indipendentemente da sesso, età, razza, religione e orientamento sessuale, tutti sono benvenuti e ben accolti. Il club non farà ulteriori commenti fino a quando l'inchiesta non sarà conclusa

Il tutto sarebbe nato da una risposta abbastanza piccata dello stesso Henry verso i colleghi di altre società durante l'ultimo mese di trattative. Al West Ham, e a Henry in particolare, infatti sembra che fossero stati proposti diversi giocatori di colore, spesso con origini africane. Tra le tante perplessità che un ds può avere, anche la frase fuori luogo: "Non vogliamo più giocatori africani, sono bravi, ma creano problemi". Da qui l'indagine interna.