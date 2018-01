Alla fine c'è chi va in vacanza, chi si gode il meritato riposo, chi sta con la famiglia a rilassarsi e chi invece, proprio approfittando della pausa del campionato, è al lavoro come prima e più di prima. E' Walter Sabatini, il deus ex machina del mercato interista che è voltato in Cina, alla corte di Suning per discutere con la proprietà di cosa si potrà fare in queste settimane di gennaio. Luciano Spalletti ha dato le direttive, con l'indicazione di un centrale difensivo, un trequartista e una punta. Con nomi pesanti, costosi, di qualità. Adesso la palla passa alla proprietà che dovrà dire se e quanto vorrà spendere.

Sabatini a Nanchino.

Quanto è pronta a spendere Suning?

L'investimento sarà stabilito in queste ore e Sabatini lo saprà in diretta visto che è già volato in Cina, a Nanchino dove c'è il quartier generale di Suning, la neo proprietaria dell'Inter. Lì, l'ex dg giallorosso parlerà a quattr'occhi con la proprietà per capire cosa si potrà fare di concreto nel mercato di gennaio. Qualcosa si smuoverà perché gli ultimi risultati non sono stati esaltanti e non c'è alcuna voglia di gettare via quanto di buono fatto.

Il rebus trequartista.

Pastore, Mkhitaryan, Deulofeu.

Le idee sono tante e c'è unità di intenti in casa Inter. Sia Sabatini sia Ausilio concordando su più fronti: l'argentino del Psg Pastore è l’uomo ideale ma ci sono scarsissime possibilità per gennaio. Poi c'è Mkhitaryan l’altra seria possibilità per la trequarti con il Manchester United di Mourinho che potrebbe fare uno strappo ricordando la parte nerazzurra dello Special One. Infine, l'ipotesi Deuloufeu sul quale c’è forte il Napoli, che resta più defilato ma comunque una reale possibilità.

Rinforzi in mediana.

Ultima chiamata per Ramires.

Se si guarda in mezzo al campo manca un uomo di quantità e Sabatini chiederà a Suning un altro tentativo per Ramires: se arrivasse il brasiliano salterebbe naturalmente l’extracomunitario Mkhitaryan, ma poco conta. Spalletti avrebbe comunque un rinforzo in mediana.

Difesa d'esperienza.

Bastoni non convince Spalletti.

Anche per la difesa i giochi non sono fatti ancora. C'è il giovane Bastoni che è la carta più semplice, pronta a essere giocata con l'Atalanta. Ma Luciano Spalletti – che gradisce il giocatore – vorrebbe un uomo di maggiore esperienza a centro della propria difesa. Così come vorrebbe un vice Icardi più maturo rispetto a Pinamonti che non è ritenuto dal tecnico ancora pronto per la serie A.