Il futuro di Javier Pastore è ancora tutto da decifrare. Il 28enne ex giocatore del Palermo, spesso relegato in panchina dal tecnico del Paris Saint Germain, Unai Emery, è infatti al centro di alcune trattative di mercato che potrebbero anche riportarlo clamorosamente in Italia. Ad osservare attentamente i movimenti del "Flaco" c'è in prima fila l'Inter di Luciano Spalletti che, nei giorni scorsi, ha già ricevuto il gradimento del nativo di Cordoba.

L'affare tra i due club non è però così semplice. Al di là dell'eventuale richiesta economica del Psg, che potrebbe non inferiore ai 25-30 milioni di euro, lo stesso trequartista non pare così convinto di lasciare la Francia: "Amo Parigi, amo il PSG e non farò mai niente di male a questo club – ha spiegato l'argentino a Yahoo Sport France – Per me è come una famiglia e sono stato il primo a credere in questo progetto. Gli ero fedele e lo sarò sempre. Non cambierò".

La rabbia di Unai Emery.

Oltre alla vicende di mercato, nelle ultime ore Javier Pastore è sotto i riflettori anche per la decisione di non presentarsi (insieme a Cavani) alla ripresa degli allenamenti della squadra parigina. Una scelta che ha mandato su tutte le furie la società e Unai Emery che, per la partita di Coupe de France contro il Rennes, non ha convocato entrambi i giocatori.

"Non mi sono presentato per motivi personali", si è scusato l'argentino attraverso i microfoni di Yahoo Sport alimentando il mistero di questo suo ritardo. Un episodio che ha commentato anche il suo entourage: "Strano che Unai Emery non conoscesse i motivi della sua decisione". Per capire se il rapporto tra l'allenatore e il giocatore si è definitivamente compromesso, occorrerà aspettare il prossimo weekend quando il Psg andrà a far visita al Nantes di Ranieri. Un'eventuale tribuna del "Flaco", sancirebbe definitivamente il suo divorzio dal club parigino.