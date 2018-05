Manca poco più di un mese all'inizio dei Mondiali di calcio e non arrivano buone notizie per la Russia. La Federcalcio del Paese che ospiterà dal 14 giugno al 15 luglio la competizione iridata dovrà fare i conti con un multa pesante per cori razzisti di alcuni tifosi della nazionale russa in occasione della prestigiosa amichevole dello scorso marzo contro la Francia, persa 1-3, in virtù della doppietta di Mbappé e del gol di Pogba.

I cori razzisti dei tifosi russi ai calciatori della Francia

Tutto è accaduto in occasione dell'amichevole di pochi mesi fa disputata a San Pietroburgo tra la Russia e la Francia. Dal settore più caldo dei tifosi russi sono partiti cori razzisti nei confronti dei giocatori di colore della formazione allenata da Didier Deschamps. In particolare alcuni sostenitori della nazionale di casa hanno imitato i suoni di una scimmia per insultare i giocatori di calcio neri della Francia.

Russia multata per cori razzisti

Ecco allora che la Fifa ha deciso di utilizzare la mano pesante, con una multa di 30.000 franchi svizzeri (circa 25mila euro) alla Federcalcio russa per i suddetti cori razzisti. Il massimo organo calcistico internazionale ha voluto dare un segnale forte in vista dei prossimi Mondiali, considerando anche che San Pietroburgo ospiterà diverse partite tra cui anche una semifinale. Accolta dunque la protesta del ministro dello sport francese Laura Flesses che su Twitter aveva dichiarato: "Il razzismo non deve essere sui campi di calcio, dobbiamo agire insieme a livello europeo e internazionale per fermare questo comportamento inaccettabile".

Mano pesante contro la Russia

Un segnale forte dunque quello della Fifa che in occasione dei prossimi Mondiali utilizzerà provvedimenti ulteriormente pesanti in caso di nuove situazioni del genere. Una sorta di avvertimento, dopo che sempre a marzo un altro episodio aveva fatto molto discutere e indignare il panorama calcistico: i cori razzisti dei tifosi dello Zenit San Pietroburgo contro il giocatore del Lipsia Naby Keita in una partita di Europa League.