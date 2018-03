E' la Francia dei "ragazzini" terribili, è la Francia di Pogba e Mbappé e non solo. Prova di forza della nazionale guidata da Didier Deschamps che in amichevole ha rifilato un perentorio 3-1 alla Russia. In quel di San Pietroburgo, la squadra di Cercesov ha incassato un'altra pesante sconfitta dopo il 3-0 di pochi giorni fa rifilatole dal Brasile. Segnali negativi in vista di un Mondiale da disputare da padroni di casa. Tutt'altra atmosfera in casa transalpina, con i Bleus che si godono le prodezze dei propri gioielli, primo tra tutti Pogba rigenerato rispetto al giocatore anonimo visto allo United.

Pogba inventa, Mbappé finalizza

A San Pietroburgo sono stati gli ospiti a fare la partita, nonostante il buon piglio iniziale dei russi. Al 40′ del primo tempo ecco però la svolta del match: invenzione di Pogba per Mbappé che si è confermato con un tocco dall'interno dell'area di rigore, un bomber di razza per l'1-0 in favore della Francia. Una rete che ha messo la partita sui binari giusti per i bleus vicini al raddoppio nel finale di frazione con Martial, servito alla perfezione da Mbappé.

Show di Pogba, gran gol e dedica al papà

Nella ripresa però è arrivato subito il colpo del ko per la nazionale russa. Merito di Paul Pogba che dopo soli 4′ con grande personalità ha deciso di concludere direttamente in porta, su calcio di punizione da distanza notevole. Una scelta coraggiosa ma vincente quella dell'ex Juve che con una traiettoria velenosa ha trovato l'angolino battendo Lunev, forse non immune da responsabilità. Esultanza particolare per il centrocampista che ha mostrato una maglietta con dedica al papà scomparso l'anno scorso nel giorno del suo compleanno.

Doppietta personale per Mbappé, ma la difesa russa fa acqua

La Russia ha provato a tornare in partita con Smolov che al 68′ ha accorciato le distanze illudendo i padroni di casa. Niente da fare però per la Russia che a 7′ dal termine ha incassato la rete del 3-1 definitivo. A segno, per la sua doppietta personale, Mbappè che ha approfittato di un grave errore dell'estremo difensore avversario che si è lasciato sfuggire il pallone. La Francia dunque vola, mentre la Russia preoccupa i suoi tifosi.