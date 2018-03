Che succede tra Pogba e Mourinho? Davvero il centrocampista francese costato otre 100 milioni può lasciare il Manchester United a fine stagione? Inghilterra non ne sono così e c'è chi azzarda addirittura la possibilità che a saltare sia il portoghese in caso di flop anche in FA Cup essere stato surclassato in Premier dal City di Guardiola e poi eliminato dalla Champions nella sfida contro il Siviglia di Montella. Manchester Evening News ed Express sono i tabloid che hanno avanzato l'ipotesi clamorosa: ovvero che in caso di sconfitta nella semifinale con il Tottenham, lo special one non avrebbe più molte attenuanti a proprio carico.

Tutto può accadere. Sul tavolo per adesso resta l'ennesimo capitolo del braccio di ferro tra il tecnico lusitano e l'ex bianconero, escluso dalla formazione titolare sia contro il Brighton sia contro gli andalusi in Coppa (era subentrato a mezz'ora dalla fine del match) mentre l'assenza dalla sfida con i Reds era motivata dall'infortunio subito in allenamento il giorno prima.

Secondo la versione dei fatti raccontata da ‘The Sun' le ragioni della doppia esclusione non sarebbero legate a una scelta tecnica né a una valutazione tattica o a qualsiasi altra motivazione di campo. Ci sarebbe dell'altro dietro la decisione di Mourinho e viene svelato un particolare retroscena: un episodio capitato al termine del match Premier League vinto contro il Liverpool per 2-1, il 10 marzo scorso.

Cosa accadde di così grave? L'allenatore era nel corner dedicato alle interviste del post partita, stava rispondendo alle domande dei giornalisti quando Pogba si avvicinò per salutarlo, porgendogli la mano e complimentarsi in diretta. Un gesto amichevole nelle intenzioni ma dagli strascichi tutt'altro che sereni: Mourinho prima avrebbe rimproverato il calciatore, considerando quell'irruzione una grave mancanza di rispetto, poi avrebbe deciso di punirlo lasciandolo in panca nelle gare successive.