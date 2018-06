Russel Crowe ha stupito tutti. Non solo per il suo look con tanto di folta barba bianca, e qualche chilo di troppo, ma soprattutto per le sue ultime uscite calcistiche che se da una parte hanno gettato nello sconforto i tifosi della Roma, dall'altra hanno entusiasmato quelli della Lazio. Il popolare attore legato in maniera speciale alla Capitale per la sua memorabile performance ne "Il Gladiatore" ha ribadito di tifare per la Lazio, deludendo i sostenitori giallorossi. E il tutto ha alimentato un curioso siparietto su Twitter.

Russel Crowe tifa Lazio, il colpo di scena nella Capitale

Tornato nella Capitale per un evento legato al celebre film di Ridley Scott, un quasi irriconoscibile Russel Crowe si è fatto immortalare con una sciarpa giallorossa con tanto di urlo "Forza Roma!" ricevendo anche una casacca da Francesco Totti. Peccato però che poi stuzzicato nel corso di un'intervista il popolare attore neozelandese abbia lasciato tutti di stucco dichiarando "In verità sono un tifoso della Lazio". Parole che hanno lasciato di stucco i sostenitori di entrambe le squadre capitoline, per motivi ovviamente diametralmente opposti

Russel Crowe in posa con la maglia della Lazio, Il Gladiatore tifa per i biancocelesti

A rincarare la dose ci ha pensato la Lazio che ha pubblicato sul proprio profilo Twitter ufficiale, una foto di Russel Crowe con tanto di maglietta della Lazio con il proprio nome sulle spalle e il numero 10. Il tutto accompagnato da queste parole: "Il Gladiatore è un tifoso della Lazio, davvero". E l'hashtag parla chiaro, ovvero #MaximusOfLazio, con riferimento a Massimo Decimo Meridio ovvero il celebre personaggio interpretato dall'attore classe 1964

La Roma scarica Il Gladiatore e tifa per Commodo

Una situazione che ha sorpreso la Roma che da deciso di rispondere per le rime. Sempre su Twitter, la Roma ha utilizzato il proprio profilo ufficiale in lingua inglese per "scaricare" Russel Crowe protagonista di un vero e proprio "tradimento". Il tutto utilizzando l'arma dell'ironia: un video in cui si mostra l'attore che professa la sua fede laziale, con questo post "Amicizia finita con Russell, ora Joaquin Phoenix è il nostro migliore amico". Un riferimento all'attore che ha interpretato Commodo ne "Il Gladiatore", ovvero l'antagonista di Crowe.