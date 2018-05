Dopo oltre diciassette anni di lavoro fianco a fianco si scioglie il duo formato da José Mourinho e dal suo vice Rui Faria. Il quarantatreenne vice dello ‘Special One’ ha deciso di proseguire la sua carriera da solo, sarà capo allenatore. Con un cominciato il Manchester United ha annunciato il suo addio, che avverrà dopo la finale di FA Cup. Nello staff d Mourinho entrerà Carrick, una bandiera dei Red Devils, e magari verrà promesso il figlio José Mourinho junior. Queste le parole di Rui Faria:

Dopo molte considerazioni e con il cuore molto pesante, ho deciso che è il momento giusto per andare avanti. In 17 anni ho vissuto esperienze incredibili e indimenticabili. Tuttavia sento da tempo che vorrei trascorrere molto più tempo con la mia famiglia prima di intraprendere qualsiasi nuova sfida nella mia vita professionale.

Rui Faria è stato fondamentale nei successi di Mourinho, è sempre stato il suo braccio destro, ha diretto migliaia di allenamenti ed è stato importante nel fare da collante tra il tecnico e la squadra, molte intuizioni geniali di Mou sono figlie sue. E naturalmente nel comunicato il vice ha regalato splendide parole al suo amico Mourinho:

Il mio sentito ringraziamento va al manager Jose Mourinho per la fiducia, per la conoscenza e l’esperienza, ma soprattutto per la sua amicizia. Vorrei ringraziare il Manchester United e tutti i club in cui ho avuto il privilegio di lavorare in questi anni.

Adesso Rui Faria diventa un uomo mercato. Perché se Mourinho è diventato lo Special One parte del merito è anche sua, anche la bacheca di Rui Faria è stracolma, e c’è chi starebbe già pensando a lui. Si parla con forza di un interessamento dello Sporting Lisbona, che deve sostituire Jorge Jesus che lascerà al termine del campionato. Ma in Inghilterra c’è chi pensa a un futuro del vice di Mou come capo-allenatore all’Arsenal, che starebbe pensando anche all’ex vice di Klopp, Busac.