Nel nome del padre. José Mario Mourinho, detto Zuca, figlio diciottenne del tecnico portoghese che da quasi due anni guida il Manchester United, è stato inserito nello staff tecnico dei Red Devils. La sua prima volta con lo United c’è stata sabato scorso quando a Old Trafford il Manchester ha sconfitto per 2-0 lo Swansea. Il figlio dello Special One è da poco diventato maggiorenne e avendo raggiunto i 18 anni è entrato a far parte dello staff.

L’ex portiere José Zuca Mourinho

José ‘Zuca’ Mourinho ha cercato di entrare nel mondo del calcio, ha giocato nelle giovanili di Inter, Real Madrid, Chelsea e Fulham. Ma non era un gran portiere e così ha deciso di virare verso la panchina. Guantoni alle spalle e un futuro da allenatore. Il figlio di Mou cercherà di emulare in tutto e per tutto il papà, che a 18 anni entrò a far parte dello staff tecnico del Rio Ave, la sua prima squadra nel campionato portoghese. L’esordio è stato positivo perché lo United battendo i gallesi si è ripreso il secondo posto. Sabato prossimo battesimo del fuoco per il giovane Mourinho in casa del Manchester City, nella super sfida tra i ‘vecchi nemici’ Pep e José senior.

Gli elogi di papà Mou

Un giorno dopo un periodo in cui avevamo riportato diversi risultati negativi, è venuto da me analizzando determinati aspetti di quei problemi. Mi ha presentato alcune statistiche di squadra e le ho mostrate ai miei assistenti dicendo: ‘State attenti che un giorno questo ragazzo potrà prendere il mio posto’.

I precedenti di Ancelotti e Prandelli

Non è la prima volta che un allenatore decide di avere come collaboratore nel proprio staff un figlio. Nello staff di Carlo Ancelotti c’è il figlio Davide, collaboratore tecnico, mentre con Prandelli, anche in nazionale, ha lavorato in qualità di preparatore atletico il figlio Nicolò.