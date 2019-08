Neanche il tempo di assegnare l'armadietto di Trigoria a Davide Zappacosta, che la Roma è pronta a fiondarsi su Daniele Rugani. Il nome del centrale della Juventus è infatti quello che compare con maggiore insistenza nelle ultime notizie di mercato del club giallorosso. Dopo aver preso Gianluca Mancini dall'Atalanta, la società capitolina vuole infatti assicurarsi anche le prestazioni dello juventino.

Seguito alcune settimane fa anche dal Milan, il difensore viaggia ora verso la Capitale. Nei prossimi giorni il direttore sportivo Gianluca Petrachi potrebbe dunque chiudere l'affare, inserendo nella trattativa anche il cartellino del giovanissimo Alessio Riccardi: promettente centrocampista classe 2001 cresciuto nella "cantera" romanista, fermato recentemente da un infortunio muscolare e pronto ad essere inserito nella rosa della Juventus Under 23.

Rugani potrebbe debuttare nel derby

Di fronte all’impossibilità di arrivare ad Alderweireld e Lovren, la Roma ha dunque deciso di investire su un altro italiano e inserirlo in un reparto che può già contare sull’esperienza di Fazio e Juan Jesus. Contrariamente a ciò che si pensava fino a qualche tempo fa, Daniele Rugani lascerebbe il club campione d'Italia a titolo definitivo, per una valutazione tra i 20 e i 25 milioni. Per il giocatore esploso nell'Empoli, ci sarebbe inoltre pronto un contratto di cinque anni a 2,5 milioni di euro a stagione più bonus.

Chiuso dagli attuali compagni di reparto, ai quali si sono aggiunti anche i nuovi De Ligt e Demiral, Rugani dovrebbe sbarcare a prima di Roma-Genoa di domenica sera (prima giornata di campionato) ed effettuare le visite mediche il giorno successivo. L'obiettivo del club giallorosso è quello di mettere il difensore a disposizione di Paulo Fonseca per il derby del primo settembre.