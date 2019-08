Via Santon, preso Zappacosta: le ultimissime di mercato sulla Roma

Nelle ultimissime notizie di mercato della Roma spicca il nome di Davide Zappacosta: il laterale del Chelsea arriverà in prestito secco fino a giugno 2020 e l’ex calciatore di Torino e Atalanta dovrebbe arrivare in giornata in Italia per svolgere le visite mediche già domani. A fargli spazio sarebbe Davide Santon, che è vicinissimo il suo passaggio al Maiorca. Intanto Paulo Fonseca attende sempre un centrale difensivo: Daniele Rugani in pole.