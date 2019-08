Questa volta Wayne Rooney ha conquistato la scena nella Major League Soccer non per un gol eccezionale, o per una bella giocata, ma per un episodio tutt'altro che positivo. L'esperto attaccante del DC United che nel prossimo gennaio tornerà in patria per diventare giocatore-allenatore del Derby County, si è reso protagonista di un colpo proibito ad un avversario del match contro i New York Red Bulls, costatogli il cartellino rosso con il Var. Ora il bomber inglese rischia una lunga squalifica.

Wayne Rooney, gomitata ed espulsione in DC United-New York Red Bulls

Serata da dimenticare per Wayne Rooney. Nel corso della sfida valida per la Major League Soccer tra il suo DC United e il New York Red Bulls, l'esperto attaccante inglese ex di Everton e United si è reso protagonista di un brutto gesto. Sugli sviluppi di un corner il classe 1985 ha colpito con una gomitata un avversario, rimediando così il cartellino rosso. Rooney ha alzato il braccio destro all'altezza del volto di Casseres mentre con il sinistro lo colpiva all'altezza della nuca. L'arbitro ha inizialmente fatto proseguire l'azione, ma dopo consulto con la Var Room e l'utilizzo del monitor a bordo campo, ha deciso di espellere il giocatore che ora rischia un lungo stop. Serata negativa per il DC United sconfitto poi 2-1.

Rooney nervoso, aspetta il ritorno in Inghilterra

Segnali di nervosismo dunque di Rooney che sembra non aspettare altro che il ritorno in Inghilterra. Tutto fatto per l'approdo al Derby County nel gennaio 2020 per ricoprire il ruolo di giocatore-allenatore, per la grande gloria inglese che si è lamentato ultimamente anche per le lunghissime trasferte che i giocatori devono affrontare nella Major League Soccer, senza poter utilizzare voli aerei. A tal proposito in occasione della sfida precedente di campionato contro i Vancouver Whitecaps, Rooney ha palesato tutto il suo malumore, uscendo dal campo infuriato, con tanto di parole al vetriolo urlate nei pressi del quarto uomo: "Ogni fottuta partita, ogni fottuta partita".