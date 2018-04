In una recente intervista ha confessato che gli sarebbe piaciuto rigiocare la finale di Champions contro il Real. Gigi Buffon sa bene che quella vista quella maledetta sera a Cardiff nel secondo tempo non è stata la vera Juventus. Ecco allora che il replay valido per i quarti di finale dell'edizione stagionale del massimo trofeo continentale potrebbe rappresentare l'occasione per una piccola rivincita. Quello che è certo è che il portierone bianconero ritroverà di fronte quel Cristiano Ronaldo che rappresenta una vera e propria bestia nera.

La straordinaria media gol di Ronaldo contro Buffon

Non è un caso se Gigi Buffon ha definito CR7 come un vero e proprio killer con una freddezza che l'estremo difensore nella sua carriera ha visto solo nell'ex compagno di squadra Trezeguet. A confermare la bontà di questa definizione bastano i numeri: Cristiano Ronaldo in 5 partite ha segnato ben 7 reti a Buffon in 5 confronti da avversario con le maglie di Real e Juventus. Ma non finisce, qui perché il dato più impressionante è quello relativo alla media realizzativa del Pallone d'Oro capace di segnare appunto 7 gol negli ultimi tiri verso la porta difesa dalla grande gloria bianconera.

Tutti i gol di Ronaldo a Buffon

Gli ultimi gol segnati da Ronaldo a Buffon risalgono alla scorsa stagione, e in particolare alla finale della Champions League. Il portoghese realizzò una doppietta, prima con un tocco di piatto, e poi con una conclusione di rapina. Due reti difficili da digerire per l'estremo difensore della Juventus al contrario per esempio di quella realizzata nella semifinale di andata del 2014/2015 quando non servì per evitare il 2-1 in favore dei bianconeri. Stesso discorso nel match di ritorno, con un calcio di rigore che fu vanificato dal gol qualificazione di Alvaro Morata. Andando ancora a ritroso poi si può ricordare la doppietta decisiva per la vittoria nella fase a gironi dell'edizione 2012/2013, e a proposito di fase a gironi, quella nel 2012/2014.

L'ammirazione di Buffon per Ronaldo

E non è un caso che tra i due ci sia un rapporto di grande ammirazione, più volte esternata in pubbliche dichiarazioni anche in occasioni di premiazioni internazionali. Basti pensare alle ultime parole del portiere della Juventus nei confronti di quello che è un vero e proprio spauracchio: "Ho un'ammirazione illimitata per Cristiano, è riuscito a migliorare nel tempo e negli ultimi anni ha dimostrato di essere intelligente, cambiando la sua posizione in campo spreca meno energie ma resta comunque letale"