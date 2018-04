Ce la farà la Juventus a superare lo scoglio Real? Vendicherà la sconfitta di Cardiff? Cancellerà quel "Asensio 4-1 è finita" scandito dal telecronista che calò il sipario sulla sconfitta nella finalissima di Champions? Fiducia nelle proprie possibilità, orgoglio, stimoli non mancano di certo: per i bianconeri i quarti di Coppa rappresentano uno snodo importante della stagione e della propria identità di squadra che in Italia non ha rivali mentre in Europa cerca ancora la consacrazione.

A un passo dalla grandezza. C'è arrivata vicinissima a Berlino e altrettanto in Galles, inetrambi i casi ha potuto solo sfiorare la grandezza accontentandosi del secondo posto e della medaglia di consolazione. Quando di fronte ti ritrovi mostri sacri come Messi (Berlino 2015) e Cristiano Ronaldo (Cardiff 2017) – che insieme hanno conquistato 10 Palloni d'Oro negli ultimi dieci anni – e formazioni che sono un coacervo di classe e potenza allo sto puro allora capisci che hai già fatto tanto.

Manca l'ultimo gradino per salire in cima: ad Allegri, che ha mostrato abili doti manageriali, riuscirà a prendere per mano la ‘sua' Juve e a portarla così in alto? Gigi Buffon nell'intervista al quotidiano spagnolo ‘Marca' chiarisce che, nonostante il rapporto di forza sembri sbilanciato, le possibilità di passaggio del turno non sono così scontate.

Il Real Madrid è migliore della Juventus- ha ammesso – non lo dico io, ma lo dice la storia. Loro sono i favoritima non esiste nessuna squadra invincibile. La qualificazione è al 50%. Noi dovremo essere ambiziosi, anche la Juventus è una grande squadra che sa come vincere i titoli.

L'avversario da temere maggiormente? Tutto il Real, ovviamente… ma Cristiano Ronaldo è il fuoriclasse che può spaccare in due anche una difesa impenetrabile come quella della Juventus. Buffon tesse le lodi del portoghese.