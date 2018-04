Juventus-Real Madrid, andata dei quarti di finale di Champions a Torino. E' come una finale. Anzi… per certi aspetti, è la rivincita della finale che i bianconeri hanno perso a Cardiff nel 2017. Dopo un primo tempo di buon livello, il crollo nella ripresa consentì alle merengues (allora in maglia viola) di dilagare trascinate da Cristiano Ronaldo. Asensio mise la classica ciliegina sulla torta (4-1) e decretò il trionfo dei blancos. Cosa è cambiato rispetto a dieci mesi fa? Molto. A cominciare da una rosa, che ha offerto finora ad Allegri maggiore possibilità di scelta, fino alla maturazione stessa della squadra capace di reagire con freddezza al vantaggio del Tottenham, ribaltando le sorti della qualificazione a Wembley. Una prova di forza mentale, prima ancora che tecnica o fisica.

Contro la macchina da guerra di Zidane, contro CR7 e quel centrocampo che annovera gente del calibro di Kroos e Modric, serviranno le une e le altre qualità. Insomma, bisognerà rasentare la perfezione e soprattutto non commettere gli stessi errori che mistero i bastoni tra le ruote nel big match in Galles.

Rispetto alla gara di Cardiff, la Juve ha più opzioni in fase offensiva – ha ammesso Alessandro Del Piero nell'intervista al giornale spagnolo ‘As' -. E credo che nella doppia sfida abbia possibilità di passare il turno.

Cosa inventerà Allegri questa volta per imbrigliare il Real Madrid? Quale espediente tattico – considerate le squalifiche di Benatia in difesa e Pjanc a centrocampo – inventerà per i bianconeri? Pinturicchio ha parole di elogio per il tecnico he ha dimostrato grandi doti manageriali nella gestione della rosa e nella lettura della partita.

Allegri è un grande allenatore, un vero allenatore. La sua arma è la semplicità. Per ogni problema ha una soluzione, conosce il calcio e i suoi giocatori, ha la capacità di cambiare modulo e identità alla squadra.

Dybala oppure Higuain, chi sarà decisivo nella sfida contro le merengues? Del Piero sposta i favori del pronostico dalla parte della Joya, nel doppio confronto con il Real Madrid può essere proprio lui l'asso nella manica.