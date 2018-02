Cristiano Ronaldo non è più un ragazzino. Lo sa bene Zinedine Zidane che vuole tutelare la sua stella in vista della fase più calda e decisiva della stagione. Ecco allora che un po' a sorpresa l'allenatore del Real Madrid ha scelto di escludere CR7 dai convocati per la sfida infrasettimanale in casa dell'Espanyol. L'obiettivo del francese è quello di poter contare sul Pallone d'Oro nella delicata sfida di ritorno degli ottavi di Champions League in programma il 6 marzo al Bernabeu.

Ronaldo escluso da Zidane per Espanyol-Real Madrid.

Il Real Madrid reduce da 4 vittorie consecutive e a caccia del secondo posto occupato dai cugini dell'Atletico, distante 7 punti (14 invece le lunghezze dalla vetta della Liga occupata dal Barcellona), non potrà contare su Ronaldo nel match di stasera in casa dell'Espanyol. Zinedine Zidane ha deciso infatti di non convocare il bomber, per la seconda volta nelle ultime 3 partite, dopo il recupero contro il Leganes di mercoledì scorso. Real Madrid che sarà privo anche del centrocampista brasiliano Casemiro per un problema allo stomaco. Convocato il 19enne Oscar dalla squadra giovanile.

Perché Ronaldo non è stato convocato per Espanyol-Real.

Il motivo dell'esclusione di Ronaldo da parte di Zidane è legato alla necessità di garantire riposo al calciatore. L'allenatore delle merengues vuole infatti che il suo campione sia riposato e in forma per il match del 6 marzo contro il Psg, quando bisognerà sfruttare il 3-1 ottenuto al Parco dei Principi. Una decisione presa di comune accordo con il bomber, come annunciato da Zizou: "E' molto importante mantenere sempre Cristiano al picco della forma. Egli sa che di tanto in tanto si deve riposare. Lui lo sa molto bene e ne parliamo, come sempre, di comune accordo".

Ronaldo, quante partite in stagione.

Toccherà a Benzema, Bale e Isco giocare in avanti per il Real Madrid che proverà a centrare il 5° successo consecutivo in campionato sul terreno di gioco dell'Espanyol. Ronaldo potrà guardare i suoi compagni davanti alla tv e recuperare la migliore condizione possibile in vista del delicato finale di stagione. Finora il portoghese ha giocato già 31 partite in stagione, un numero importante, destinato ad aumentare. Con la Liga già compromessa dunque meglio insistere sulla Champions, senza dimenticare poi che Ronaldo sarà protagonista anche in Russia in estate ai Mondiali 2018 con il suo Portogallo.