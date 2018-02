Cristiano Ronaldo non ha intenzione di chiudere con i premi, sia personali che collettivi. L'obiettivo primario è quello di riuscire a strappare un titolo sia con il Real Madrid che con il Portogallo. Compiti difficili perché la Liga è oramai compromessa e ai Blancos di Spagna resta solamente la cavalcata europea mentre alla nazionale lusitana il sogno è quello mondiale, traguardo quasi impossibile visto il lotto delle favorite al successo finale.

E poi ci sono gli allori personali, come i titoli di massimo marcatore in campionato o d'Europa, confermarsi mvp nelle finali da disputare e magari anche il sesto Pallone d'Oro, che rappresenterebbe il reale fiore all'occhiello di una carriera vissuta da assoluto protagonista del calcio internazionale.

Tra Rui Costa e Luis Figo.

Sognando Rui Costa e Figo, conquistando il mondo e molto di più tanto da essere soddisfatto. Ma non appagato. Cr7, non a caso, pretende ancora di più dalla sua straordinaria carriera dove ha realizzato tutti i sogni da bamino

Tutto cio' che ho sognato, negli anni, l'ho raggiunto. I modelli cui mi sono ispirato quando ero giovane erano gli eroi del mio clcio. Sognavo di giocare nella Nazionale portoghese e seguivo chiaramente con attenzione Rui Costa, Fernando Couto e Figo"

Doppio sogno: Champions e Mondiale.

Il 2018 a Cristiano Ronaldo potrebbe portare l'ennesima Champions League e un alloro iridato. Difficile, non impossibile per chi è considerato uno dei migliori di sempre che ha ancora tantissimo da dare al calcio nazionale e internazionale.

Ho ancora la convinzione e la forza per vincere altri premi. Come? Molto dipende dai titoli che vinceremo quest'anno col Real Madrid e da come finisce la Coppa del Mondo per il Portogallo. Non avrei mai potuto sognare da giovane di arrivare a vincere cinque palloni d'oro. Se la mia carriera dovesse finire oggi, mi definirei molto felice

Così, Cristiano Ronaldo si racconta in una lunga intervista concessa, in Brasile, al canale YouTube "Desimpedidos". In merito alla Coppa del Mondo, ha sottolineato chiaramente che il Portogallo non è tra le squadre favorite, al contrario di Spagna e Brasile