"Quando mi ritirerò sarò felice e soddisfatto, ho vinto tutto quello che si poteva vincere". Cristiano Ronaldo continuerà a giocare, e probabilmente, a vincere per diverso tempo ma non ha nascosto una certa serenità nel parlare di un suo possibile addio al calcio quando non avrà più nulla da dare a questo mondo. Nell'intervista rilasciata al canale YouTube brasiliano Desimpedidos il fuoriclasse portoghese ha parlato del suo ritiro, che prima o poi dovrà arrivare, ma lo ha fatto in maniera molto consapevole, senza troppi sentimentalismi o aggrappandosi alle solite frasi di circostanza, e ha parlato anche delle sue vittorie a livello personale: "Non avrei mai immaginato di vincere cinque volte il Pallone d’Oro".

Ronaldo: Vincere il Mondiale? Ovviamente sì.

Il portoghese è stato stuzzicato sull'argomento Mondiale con il Portogallo e dopo la vittoria dell'Europeo Ronaldo è consapevole che è molto difficile ripetere un'impresa simile ma non nega che sarebbe davvero bello raggiungere questo traguardo

Sogno Mondiale? Sinceramente no, non penso di avere altri sogni. Ho raggiunto tutto quello che avevo sognato nel calcio. Se la mia carriera finisse oggi ne sarei comunque immensamente orgoglioso. Ma se mi chiedete se io voglia vincere la Coppa del mondo col Portogallo vi rispondo di sì, ovviamente sì. Non siamo i favoriti nella competizione. Dobbiamo essere onesti e umili, e ammettere che squadre come Brasile, Spagna, Germania e Argentina siano più attrezzate, ma nel calcio niente è impossibile.

CR7 fa 300 in Liga: battuto Messi "sul tempo"

Con la doppietta al Deportivo Alaves il Pallone d'Oro ha raggiunto quota 300 goal in Liga: CR7 ha tagliato il traguardo in 285 partite, 41 in meno di quelle che erano servite a Lionel Messi. Le reti potevano essere 3 ma all’89’ Ronaldo ha ceduto il rigore al compagno di squadra Benzema. Oltre al “7”, nella vittoria di del Bernabeu sono andati in rete sia il francese sia Bale: insomma, la BBC al completo. I goal di sabato hanno portato a 31 le squadre a cui Ronaldo ha fatto goal dal suo arrivo al Real Madrid: solo due squadre che ha affrontato in Liga non sanno ancora cosa significa prendere goal da Cristiano e sono il Leganes e il Girona.