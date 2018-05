L'estate scorsa Neymar è passato dal Barcellona al Paris Saint-Germain per la mega cifra di 222 milioni di euro, entrando nella storia come il trasferimento più caro di sempre, ma la situazione in Francia non è proprio tutta rose e fiori: il fuoriclasse brasiliano non è riuscito a portare la Champions League in sono la Tour Eiffel e a distanza di quasi un anno si ritorna a parlare del futuro del numero 10 della Seleçao che sarebbe intenzionato prendere la via di Madrid molto presto. A parlare di questa ipotesi è stato Luis Nazario da Lima, più conosciuto come Ronaldo il ‘Fenomeno', secondo cui non è fattibile nel breve termine ma non è impossibile in futuro vista la giovane età del capitano del Brasile:

In questo momento lo vedo impossibile. Ho sentito molto parlare di Neymar e del Real Madrid, ma penso davvero che sia molto difficile. Il PSG ha pagato un sacco di soldi per lui, penso che sia piuttosto complicato che un giorno Neymar possa giocare nel Real Madrid, in questo momento penso sia impossibile, forse tra qualche anno. Sarà ancora giovane ma ora penso che sia impossibile, penso che stia bene e gli piaccia Parigi.

Ronaldo sul Real: Terza Champions sarebbe storica

Ronaldo ha parlato della qualificazione del Real Madrid alla terza finale consecutiva di Champions League, la quarta in 5 anni, e fa i complimenti al suo ex compagno di squadra e ora allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane:

Manca di fortuna, fa troppe cose ma non ha fortuna. Siamo tutti contenti di lui ma sappiamo già che Florentino in qualsiasi momento può fare qualcosa di sorprendente. Il Real in Champions? Stiamo andando a cercare la terza Champions in tre anni, è qualcosa di storico che non vedremo presto in futuro. Sono stato e sono un amante di Zidane, merita ogni minuto di ciò che vive.

Ronaldo su Iniesta: Il migliore spagnolo di sempre

Infine il Fenomeno ha voluto omaggiare Andres Iniesta che a fine stagione lascerà il Barcellona e, con molta probabilità, si trasferirà in Cina: