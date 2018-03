Un fulmine a ciel sereno, che in pochi minuti ha fatto il giro del web. Cristiano Ronaldo costretto a saltare la sfida tra il suo Real Madrid e il Paris Saint Germain. Il motivo? Un infortunio di natura muscolare che necessita di due settimane di recupero. La fonte della clamorosa indiscrezione è autorevole, ovvero il tabloid spagnolo Marca che in un tweet ha confermato l'assenza di CR7. Di vero però c'è poco, con la smentita che arriva direttamente dal Real che ha ribadito la presenza del portoghese contro il Psg.

Ronaldo assente per infortunio contro il Psg, il tweet che spaventa i tifosi del Real.

Sono quasi le 14 quando sul profilo Twitter di Marca, quotidiano spagnolo, un cinguettio spaventa e non poco tutti i tifosi del Real Madrid: "Cristiano Ronaldo salterà la partita di questa sera per un sovraccarico muscolare che necessiterà un periodo di recupero di due settimane". Preoccupazione in casa merengues, e sorrisi per il Paris Saint Germain costretto a fare a meno di Neymar alle prese con il recupero dal grave infortunio della caviglia, la frattura del quinto metatarso del piede destro.

La smentita del Real Madrid, Ronaldo sta bene.

Ovviamente il tweet di Marca ha scatenato una serie di reazioni a catena. A smentire il tutto ci hanno pensato i colleghi di Mediaset Premium. Questi ultimi hanno contattato l'ufficio stampa del Real Madrid, da cui non era trapelata alcuna comunicazione ufficiale, per chiedere se realmente CR7 si fosse infortunato. E' arrivata una smentita categorica da parte delle merengues che hanno ribadito la presenza del campione portoghese nell'undici titolare che proverà a "difendere" il 3-1 conquistato davanti al proprio pubblico.

Il mistero del tweet sulle condizioni di Ronaldo.

Cosa c'è però dietro il tweet sulle condizioni di Ronaldo? Uno scherzo: il tabloid ha deciso di affidare infatti la gestione dei propri canali social per poche ore a Dj Mariio, e il popolare personaggio ha deciso di pubblicare alcuni tweet "falsi". In primis quello sulle condizioni del bomber, che solo in un secondo momento è stato smentito sullo stesso profilo Twitter di Marca: "Ci scusiamo per gli attacchi di panino, ma Cristiano è in perfette condizioni per stasera".