Quando il Psg ha lanciato la campagna social "Insieme, ce la faremo", per chiamare a raccolta i suoi tifosi in vista della sfida contro il Real, sicuramente non intendeva spronarli a gesti antisportivi nei confronti degli avversari. E invece gli ultras transalpini hanno deciso di darsi da fare sin dalla vigilia del match valido per il ritorno degli ottavi di Champions, presentandosi sotto l'albergo parigino dove risiede la squadra di Zidane, disturbata con petardi, schiamazzi e cori.

Petardi, tamburi, trombe e cori: i tifosi del Psg disturbano il sonno dei giocatori del Real.

Notte turbolenta dunque nella capitale francese alla vigilia di Psg-Real, sfida di ritorno degli ottavi di Champions (diretta tv in esclusiva per gli abbonati Mediaset). Un gruppo di ultrà della formazione transalpina che dovrà cercare di rimontare il 3-1 incassato al Bernabeu, si è presentato nella scorsa notte sotto l'albergo che ospita la formazione campione d'Europa. Trombe, tamburi, petardi e cori con l'intento di disturbare il riposo di Ronaldo e compagni affinché arrivino stanchi e nervosi alla partita del Parco dei Principi.

in foto: Schiamazzi e petardi degli ultras del Psg sotto l’albergo del Real

Interviene la polizia, arresti tra gli ultrà del Psg.

Sul posto è immediatamente intervenuta la polizia per cercare di riportare la situazione alla normalità. E' partita anche una minicarica da parte degli agenti che, secondo le indiscrezioni della stampa spagnola, avrebbero anche effettuato degli arresti. Non è stato facile ristabilire l'ordine pubblico per una notte davvero infernale per il Real e anche per tutti i cittadini francesi residenti nella zona.

La campagna social del Psg per chiamare a raccolta i tifosi.

In molti hanno puntato il dito contro il club della Tour Eiffel per quanto accaduto. La colpa del Psg? Quella di aver "caricato" troppo i tifosi lanciando la campagna social "Ensemble on va le faire", ovvero "Insieme, ce la facciamo" per spingere la squadra di Emery che dovrà rinunciare anche all'infortunato Neymar all'impresa contro il Real. Addirittura i francesi hanno cambiato il loro nickname su Twitter, inserendo lo slogan dell'iniziativa.