La clamorosa impresa della Roma di Eusebio Di Francesco ha segnato la terza eliminazione ai quarti di finale consecutiva per il Barcellona (e beneaugurante per i giallorossi il fatto che nelle altre due occasioni la squadra che lo ha eliminato è andata poi in finale, l’Atletico Madrid nell’edizione 2015/2016 e la Juventus lo scorso anno), ma non solo. La “remuntada” in salsa romana infatti, se pur siamo ancora in aprile e con un Mondiale da disputare, ha segnato anche il sorpasso di Cristiano Ronaldo nei confronti di Leo Messi nella corsa al 6° pallone d’oro personale.

Delusione Messi

Se è vero che il portoghese, impegnato questa sera nella gara di ritorno contro la Juventus, deve ancora certificare il passaggio del turno in Champions League (e, come ha insegnato proprio la Roma, in questa competizione nulla è scontato), è pur vero che ad oggi non c’è paragone tra il suo rendimento e quello della Pulce nel più prestigioso torneo per club del Vecchio Continente. Per l’argentino difatti sono “solo” 6 le reti realizzati tra girone, ottavi e quarti, messe in cascina in quattro incontri (doppiette contro Juventus e Chelsea al Camp Nou), a secco invece quando più contava: dopo il digiuno della gara d’andata con i giallorossi, ha fatto ancora peggio nella gara di ritorno giocando una delle peggiori partite in carriera.

in foto: Il rendimento di Lionel Messi nella Champions League 2017 – 2018 (fonte Transfermarkt)

Inarrestabile Ronaldo

Completamente diverso invece il discorso per quel che riguarda CR7, comunque vada a finire l’avventura in europea del suo Real Madrid. Finora infatti il talento di Madeira ha collezionato già 14 centri nell’attuale Champions League andando a segno in tutte e nove le gare in cui è sceso in campo, e nel match esterno dei quarti di finale (all’Allianz Stadium di Torino) è stato decisivo realizzando una doppietta firmando la sua maiuscola prestazione con un gol (l’ormai famosa rovesciata) che rimarrà nella storia della competizione e più in generale di questo sport.

in foto: Il rendimento di CR7 in questa Champions League ad oggi (fonte Transfermarkt)

Una prima parte di 2018 da favola per CR7

E, siccome il Pallone d’oro è un premio assegnato al miglior calciatore dell’anno solare, un altro dato che evidenzia come Cristiano Ronaldo sia attualmente in vantaggio rispetto a Messi nella corsa al 6° titolo personale è quello relativo alle reti messe a segno nel 2018. Ad oggi tra campionato e coppe sono 24 le marcature firmate dal lusitano nel nuovo anno contro le 20 del talento argentino, ma il divario aumenta se si considera il fatto che il fuoriclasse del Real Madrid le ha realizzate in 15 partite mentre quello del Barcellona in 22.

in foto: Rendimento 2018 a confronto (fonte Transfermarkt)

Sarà il Mondiale a decidere la corsa al 6° Pallone d’Oro?

Appare evidente dunque che, anche qualora il Real Madrid non dovesse vincere per la terza volta consecutiva la Champions League, il primo round dell’eterno duello edizione 2018 può essere già assegnato al 33enne portoghese, nonostante la Pulce si appresta a mettere in bacheca una Liga vissuta da assoluto protagonista. Ma si sa che nell’assegnazione del riconoscimento individuale più ambito ciò che viene fatto in Europa surclassa nettamente ciò che viene fatto invece entro i confini nazionali.

in una annata qualunque quindi avremmo potuto già assegnare a Cristiano Ronaldo la palma del favorito, ma non in questa. Infatti, il duello tra i due campionissimi con molta probabilità si deciderà in Russia dal 14 giugno al 15 luglio, durante la Coppa del Mondo: l’asso del Real Madrid guiderà infatti il Portogallo campione d’Europa mentre Messi proverà a sfatare il tabù iridato con la sua Argentina. E se le cose dovessero andare secondo pronostici (cioè lusitani secondi dietro la Spagna e Argentina vincitrice del Girone D) l’unico modo per poter vedere i due in campo l’uno contro l’altro sarebbe quello che entrambi centrassero la finale. E allora sì che tutto ciò che è stato fatto in precedenza non avrebbe più alcun peso.