Romelu Lukaku da pochi giorni è un calciatore dell'Inter. Il belga è l'acquisto più costoso di sempre del club nerazzurro, che ha sborsato 65 milioni di euro più 13 di bonus per acquistarlo dal Manchester United. Lui si è presentato prima sui social e poi sul campo segnando quattro gol, contro i dilettanti della Pro Sesto. In un'intervista rilasciata a ‘Otro', il bomber ha detto, simpaticamente, che allenarsi con Antonio Conte è durissima, probabilmente se l'aspettava, ma forse non pensava sarebbe stato così faticoso.

I duri allenamenti di Antonio Conte

Quando era a un passo dall'addio al Manchester United Lukaku si è allenato con l'Anderlecht, si è tenuto in forma, ma certo non ha fatto grandi carichi di lavoro, come quelli che sta facendo adesso. Conte vuole schierarlo già nel Monday Night della 1a giornata con il Lecce e lo vuole nella forma migliore per metà settembre, quando arriveranno il derby (il 15) e poi l'esordio in Champions. In questa intervista il bomber ha subito messo le cose in chiaro e ha detto che in Italia c'è molta più attenzione per la preparazione atletica: "In Inghilterra si lavora tanto, ma qui si fa davvero fatica".

Il cibo e Milano

In questa chiacchierata ha sorriso parecchio il belga che ha una domanda sul cibo ha detto:"Com'è? Non lo so, per ora ho mangiato solo insalata", e ha ammesso di non aver visto ancora molto Milano: "La città è senz'altro bella, ma non mi importa. Non sono venuto qui per vivere la città, ma aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi".

Lukaku e Dzeko

In questo momento il belga si sta allenando duramente con Conte e in avanti con lui stanno giocando Politano e soprattutto Lautaro Martinez, che sarà il bomber di scorta. Ma il suo partner sarà molto probabilmente Dzeko, che il tecnico ha richiesto e che i dirigenti nerazzurri proveranno a prendere nei prossimi giorni.